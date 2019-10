vor 16 Min.

Turn-WM 2019 heute live im TV und Stream: Zeitplan & Termine

Gestern starteten die 49. Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart. Die Wettkämpfe werden auch heuer live im TV und Stream gezeigt. Alle Infos zu Zeitplan, Live-Stream und Free-TV.

Turn-Weltmeisterschaften: Sportler aus aller Welt treten in diesem Jahr in Stuttgart gegeneinander an. Die Wettkämpfe starteten am gestrigen 4. Oktober und dauern noch bis zum 13. Oktober. Die WM 2019 steht dabei unter dem Motto "Neue Zeichen setzen".

Die Turn-Metropole Stuttgart ist nach 1989 und 2007 zum dritten Mal Gastgeber der WM im Kunstturnen: Austragungsort wird wieder die Hanns-Martin-Schleyer-Halle sein. Wenn Sie nicht zu den Zuschauern vor Ort gehören, können Sie die Wettkämpfe im Fernsehen oder Live-Stream verfolgen. Wir haben den Zeitplan der Übertragung (Termine Free TV & Stream, ARD oder ZDF).

Die Turn-WM 2019 im Fernsehen & Live-Stream sehen

Im Fernsehen werden die Wettkämpfe der Turn-WM 2019 live und in Zusammenfassungen in der Sportschau der ARD (Das Erste) und im SWR übertragen. Auf sportschau.de und swr.de/sport sind die meisten Wettkämpfe im Live-Stream zu sehen. Auch das ZDF überträgt einige Wettkämpfe im Stream auf zdf.de/sport, so die Finals.

Der SWR stellt das internationale Fernsehsignal und ist für die Betreuung der Journalisten aus der ganzen Welt verantwortlich. Die Begleitveranstaltungen und Events rund um die Kunstturn-WM 2019 werden multimedial vom SWR aufbereitet.

Zeitplan: Sende- und Übertragungstermine der Turn-Weltmeisterschaft 2019

Freitag, 4. Oktober 2019:

13.30 - 16.00 Uhr: Qualifikation mit den deutschen Frauen

Free-TV: SWR Fernsehen

Live-Stream: swr.de/sport & sportschau.de

Samstag, 5. Oktober 2019:

16.00 - 17.00 Uhr: Qualifikation mit den deutschen Frauen

Free-TV: ARD

20.00 - 22:30 Uhr: Qualifikation Frauen

Live-Stream: swr.de/sport & sportschau.de)

Sonntag, 6. Oktober 2019

16.30 - 22.30 Uhr: Qualifikation der Männer

Live-Stream: swr.de/sport & sportschau.de

Live-Stream: swr.de/sport & sportschau.de 22.50 - 23.20 Uhr: Tageszusammenfassung

Free-TV: SWR Fernsehen

Montag, 7. Oktober 2019

10.00 - 16.30 Uhr: Qualifikation der Männer

Live-Stream: swr.de/sport & sportschau.de

Dienstag, 8. Oktober 2019

13.30 - 16.00 Uhr: Teamfinals der Frauen

Free-TV: SWR Fernsehen

Live-Stream: swr.de/sport & sportschau.de

Free-TV: SWR Fernsehen Live-Stream: swr.de/sport & sportschau.de 16.10 - 17.00 Uhr: Teamfinale der Frauen

Free-TV: ARD

Free-TV: ARD 23.00 - 23.15 Uhr: Tageszusammenfassung

Free-TV: SWR Fernsehen

Mittwoch, 9. Oktober 2019

13:30 - 16 Uhr: Teamfinale der Männer

Free TV: SWR Fernsehen

Live-Stream: swr.de/sport & sportschau.de

Free TV: SWR Fernsehen Live-Stream: swr.de/sport & sportschau.de 16.10 - 17 Uhr: Teamfinale der Männer

Free-TV: ARD

Free-TV: ARD 23.30 - 23.45 Uhr: Tageszusammenfassung

Free-TV: SWR Fernsehen

Donnerstag, 10. Oktober 2019

16.00 - 19.00 Uhr: Mehrkampf-Finale der Frauen

Live-Stream: swr.de/sport & sportschau.de

Live-Stream: swr.de/sport & sportschau.de 22.45 - 23.00 Uhr: Tageszusammenfassung

Free-TV: SWR Fernsehen

Freitag, 11. Oktober 2019

16.00 - 19.25 Uhr: Mehrkampf Finale der Männer

Live-Stream: zdf.de/sport

Live-Stream: zdf.de/sport 23.30 - 23.45 Uhr: Tageszusammenfassung

Free-TV: SWR Fernsehen

Samstag, 12. Oktober 2019

16.00 - 19.30 Uhr: Gerätefinals Frauen und Männer

Live-Stream: swr.de/sport & sportschau.de

Live-Stream: swr.de/sport & sportschau.de 18.30 - 19.35 Uhr: Gerätefinals Frauen und Männer

Free-TV: ARD

Sonntag, 13. Oktober 2019

13.00 - 16.50 Uhr: Gerätefinals Frauen und Männer

Live-Stream: zdf.de/sport

Live-Stream: zdf.de/sport 23.15 - 23.35 Uhr: Tageszusammenfassung

Free-TV: SWR Fernsehen



Themen folgen