Die Turn-WM 2021 in Japan: Termine und Ablauf

Bei der Turn-WM 2021 in Japan messen sich die Spitzenturner und -turnerinnen der Sportart. Hier finden Sie die Termine im Zeitplan.

Die Turn-Weltmeisterschaften 2021 finden vom 18. bis 24. Oktober 2021 in der japanischen Stadt Kitakyūshū statt. Das 50. Jubiläum der Turn-WM sollte ursprünglich in Kopenhagen ausgetragen werden, die Veranstalter zogen sich jedoch von der Ausrichtung des Events zurück und Kitakyūshū übernahm. Hier erfahren Sie, welche Termine im Zeitplan stehen.

Termine der Turn-WM 2021 im Zeitplan

Die männlichen Turner werden sich in den Disziplinen Einzelmehrkampf, Bodenturnen, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck messen. Die Turnerinnen hingegen treten in den Disziplinen Einzelmehrkampf, Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Bodenturnen an. Es wird keinen Wettbewerb im Teammehrkampf geben.

Das sind die Rahmentermine:

Beginn: 18. Oktober 2021

18. Oktober 2021 Ende: 24. Oktober 2021

So sieht der Ablauf aus:

Qualifikation der Frauen: 18. und 19. Oktober

18. und 19. Oktober Qualifikation der Männer: 19. und 20. Oktober

19. und 20. Oktober Finalrunden: 21. bis 24. Oktober

Alle Termine finden Sie auf der Website der International Gymnastics Federation.

Übertragung: Turn-Weltmeisterschaften 21 live im Free-TV?

Es hat kein Sender angekündigt, die Turn-WM 2021 live im TV oder Stream zu zeigen. Es gibt aber Übertragen auf dem YouTube-Kanal der International Gymnastics Federation.

Turnen: Die teilnehmenden Nationen bei der WM 2021

Australien

Brasilien

Kanada

China

Tschechien

England

Frankreich

Georgien

Deutschland

Indiem

Italien

Japan

Kasachstan

Süd-Korea

Mexiko

International Olympic Committee Russian Gymnastics Federation

Russian Gymnastics Federation Schottland

Usbekistan

USA

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.