Die Turn-WM 2021 in Japan: Ablauf, Termine und Übertragung

Bei der Turn-WM 2021 in Japan messen sich die Spitzenturner und -turnerinnen der Sportart. Lesen Sie hier alles über die geplanten Termine sowie die Möglichkeiten, wie Sie die Turn-WM 21 live im Stream oder TV verfolgen können.

Die Turn-Weltmeisterschaften 2021 finden vom 18. bis 24. Oktober 2021 in der japanischen Stadt Kitakyūshū statt. Das 50. Jubiläum der Turn-WM sollte ursprünglich in Kopenhagen ausgetragen werden, die Veranstalter zogen sich jedoch von der Ausrichtung des Events zurück und Kitakyūshū übernahm. Wie sieht der Zeitplan der Turn-WM im Detail aus? Und wie können Turn-Fans in Deutschland die WM live mitverfolgen? Alle Infos zu den Terminen und zur Übertragung im Free-TV oder online Live-Stream finden Sie hier.

Termine der Turn-WM 2021 im Zeitplan: Wettkämpfe, Uhrzeit, Datum

Der genaue Zeitplan mit allen Terminen der Turn-WM 2021 wird erst noch veröffentlicht. Die männlichen Turner werden sich in den Disziplinen Einzelmehrkampf, Bodenturnen, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck messen. Die Turnerinnen hingegen treten in den Disziplinen Einzelmehrkampf, Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Bodenturnen an. Es wird keinen Wettbewerb im Teammehrkampf geben.

Zum aktuellen Zeitpunkt stehen diese Termine fest:

Beginn: 18. Oktober 2021

18. Oktober 2021 Ende: 24. Oktober 2021

Turn-Weltmeisterschaften 21 live im Free-TV? Live-Streams und Sender

Ob die deutschen Zuschauerschaft die Turn-WM 2021 live im Free-TV oder kostenlos als Live-Stream verfolgen kann, ist derzeit noch nicht klar. Die vorherige Turn-WM im Jahr 2019 wurde umfassend von ARD, ZDF und SWR übertragen, sowohl in Live-Streams als auch im linearen TV-Programm. Damals fand die Kunstturn-WM jedoch auch in Stuttgart statt. Sobald nähere Informationen zu Streaminganbietern und Sendern bereitstehen, finden Sie den Sendeplan an dieser Stelle.