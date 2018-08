vor 11 Min.

Tyson Fury - Francesco Pianeta: Kampf-Termin steht fest Sport

Der Brite Tyson Fury misst sich im August 2018 im Boxen gegen den Deutsch-Italiener Francesco Pianeta. Gibt es den Kampf live im Stream oder TV zu sehen?

Tyson Fury (Großbritannien) trifft auf Francesco Pianeta (Deutschland)

Als Termin steht Samstag, 18. August 2018, in Belfast fest

Den Kampf gibt es mutmaßlich live im Stream und TV zu sehen

Tyson Fury tritt zu seinem nächsten Boxkampf an. Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister trifft am Samstag, 18. August 2018, in Belfast auf den Deutsch-Italiener Francesco Pianeta.

Erst im Juni siegte Fury (29) bei seinem Comeback-Kampf gegen den Albaner Sefer Seferi (39). Zuvor hatte der Brite mehr als 900 Tage lang keinen Kampf mehr bestritten. Furys Rückkehr geriet vor 15.000 Zuschauern in der Manchester-Arena aber zur Farce. Nach der Aufgabe der Seferi-Ecke flogen Gegenstände in den Ring. Nennenswerte Treffer waren an einer Hand abzuzählen, der viel leichtere und kleinere Seferi hatte kaum Sparrings-Partner-Qualitäten. "Ich hätte ihn nach zehn Sekunden umhauen können", sagte Fury nach dem Kampf, der ihn vor allem eines lehrte: Bis zur erhofften neuen WM-Chance muss der exaltierte Schwergewichtler, der für sein Comeback mehr als 45 Kilogramm abspeckte, aber immer noch satte 125 Kilogramm auf die Waage brachte, noch hart arbeiten.

Tyson Fury vs. Francesco Pianeta: Für wen stehen die Chancen besser?

Nun steht also Pianeta als nächster Gegner fest. Der Deutsch-Italiener (33) boxte bereits zweimal ohne Erfolg um einen WM-Titel: 2013 verlor er gegen Wladimir Klitschko, 2015 gegen Ruslan Chagaev. Insgesamt gewann er 35 Kämpfe (davon 21 durch K.o.) und verlor vier Mal (zur Kampfbilanz). Einmal kam es zu einem Unentschieden nach zwölf Runden.

Francesco Pianeta boxte bereits zweimal ohne Erfolg um einen WM-Titel. Bild: Jens Büttner, dpa (Archiv)

Furys Bilanz (zur Kampfbilanz) sieht noch beeindruckender aus: Er gewann alle 26 Kämpfe, davon 19 durch Knockout. Nach dem Kampf gegen Pianeta könnte dann ein Wunsch für Fury in Erfüllung gehen: ein Titelkampf gegen die amtierenden Weltmeister Anthony Joshua (Großbritannien) oder Deontay Wilder (USA). Joshua hält die drei Titel der IBF, WBA, WBO. Wilder ist WBC-Champion.

Die beiden Weltmeister Joshua und Wilder treten vor einem möglichen Kampf gegen Fury aber erstmal gegeneinander an. Sollte der Kampf der beiden Schwergewichte im April 2019 zustande kommen, dann geht es um alle vier WM-Gürtel der wichtigsten Boxverbände - vorausgesetzt Joshua behält seinen WBA-Titel in einem Kampf gegen Alexander Powetkin im Herbst. Als unumstrittener Champion im Schwergewicht gilt, wer die Titel dieser vier großen Verbände auf sich vereinen kann.

Fury vs. Pianeta live im TV und Stream?

Wo der Kampf zwischen Fury und Pianeta am 18. August 2018 im TV und Live-Stream gezeigt wird, ist noch nicht bekannt. Sobald es diesbezüglich Informationen gibt, erfahren Sie das hier. (AZ)

Themen Folgen