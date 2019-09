09:52 Uhr

Tyson Fury – Otto Wallin: Was Sie zum Kampf wissen müssen

Boxen im Schwergewicht: Tyson Fury trifft in Las Vegas auf Otto Wallin. Wie stehen die Chancen für die Boxer? Und gibt es den Kampf live im Stream und TV zu sehen?

Boxen: Tyson Fury gegen Otto Wallin

Termin und Uhrzeit des Fights stehen fest

Kampf-Übertragung live im Stream und TV?

Der britische Profiboxer Tyson Fury steht vor seinem nächsten Kampf. Der 31-Jährige trifft in der Nacht von Samstag, 14. September 2019, auf den 28-Jährigen Otto Wallin aus Schweden. Für Fury soll der Fight in Las Vegas (USA) nur eine Zwischenstation sein: Er will sich im kommenden Jahr im Rückkampf gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder den Weltmeistertitel des Verbandes WBC sichern. Der erste Kampf zwischen Fury und Wilder war Unentschieden ausgegangen , weswegen Wilder seinen Titel behalten durfte.

Tyson Fury – Otto Wallin: Kampf in Las Vegas

Nun konzentriert sich Tyson Fury aber zunächst auf das Duell mit Wallin. Fury, der den Kampfnamen "The Gypsy King" trägt, kann eine beeindruckende Kampfbilanz vorweisen: Der 2,06-Meter-Mann gewann 28 seiner 29 Profikämpfe, davon 20 durch Knockout. Zuletzt gewann er gegen den Deutschen Tom Schwarz – durch ein Knockout in der zweiten Runde. Der Brite Fury besiegte in seiner Karriere außerdem bereits Wladimir Klitschko und nahm ihm im November 2015 die Titel der Verbände WBO, IBF und WBA ab. Diese verlor er anschließend aber wegen seiner Dopingsperre.

Wenig Mühe hatte Tyson Fury (rechts) mit seinem Kontrahenten aus Deutschland. Tom Schwarz hatte dem Schlaghagel des Briten wenig entgegenzusetzen. Der Kampf endete in der zweiten Runde mit einem technischen K.o. Bild: John Locher, dpa

Auch Otto Wallin kann eine sehr gute Kampfbilanz vorweisen. Der Schwede gewann alle 20 Profikämpfe, davon 13 durch Knockout. Der 1,97-Meter-Mann, der den Geburtsnamen Einar Otto Vallin trägt, steht nun vor seinem größten Kampf. Noch nie kämpfte er gegen einen so starken Gegner wie Fury. Wird seine Siegesserie halten?

Tyson Fury gegen Otto Wallin: Kampf-Übertragung live im Stream?

Die Rechte am Kampf zwischen Fury und Wallin hat sich der TV-Sender ESPN gesichert. Die Kampf-Übertragung wird deswegen live und exklusiv auf dem Sender zu sehen sein. Für Zuschauer in Deutschland ist noch unklar, ob der Fight übertragen wird.

Tyson Fury gegen Otto Wallin: Kampf-Übertragung live im TV?

Dasselbe gilt auch für den Kampf live im TV. Da ESPN die Rechte an der Übertragung des Kampfes zwischen Fury und Wallin hält, ist noch unklar, ob der Kampf in Deutschland zu sehen sein wird. (AZ)

