Tyson Fury gegen Deontay Wilder 3: Wann gibt es den Rück-Rückkampf?

Tyson Fury vs Deontay Wilder: Zwei Kämpfe hat es schon gegeben – jetzt warten Box-Fans auf einen dritten Fight. Alle Infos zu einem möglichen nächsten Boxkampf sowie zur Übertragung in Live-Stream und TV finden Sie hier.

Wilder gegen Fury 1 und 2: Die bisherigen Kämpfe

Wilder gegen Fury 1: Bereits im Dezember 2018 waren die beiden Boxer aufeinandergetroffen. Bei dem Fight in Los Angeles boten sich Wilder und Fury eine spannende Auseinandersetzung. Am Ende trennten sich der US-Amerikaner und der Brite unentschieden. Für Wilder reichte dieses Resultat aus, um seinen Weltmeister-Gürtel des Verbandes WBC (World Boxing Council) zu verteidigen.

Wilder gegen Fury 2: Der Rückkampf zwischen Wilder und Fury fand in der Nacht von 22. auf 23. Februar 2020 in Las Vegas statt. Der 31-jährige Tyson Fury aus Großbritannien bezwang in der MGM Grand Garden Arena den 34-jährigen Deontay Wilder aus den USA durch technischen K.o. und sicherte sich dessen Weltmeistergürtel der WBC.

Tyson Fury (rechts) ist zum zweiten Mal Box-Weltmeister im Schwergewicht. Der 31-jährige Brite bezwang in Las Vegas den amerikanischen Titelverteidiger Deontay Wilder. Bild: Isaac Brekken/AP, dpa

Fury gegen Wilder 3: Gibt es bereits einen Kampf-Termin?

Fury gegen Wilder 3: Nach Furys 30. Sieg (davon 21 durch K.o.) stellt sich in der Boxszene nur eine Frage: Was nun? Der "Gypsy King" hat zwei Optionen. Ein drittes Duell mit Wilder oder ein spektakulärer Vereinigungskampf mit Anthony Joshua. Sein britischer Landsmann hält die Gürtel der Verbände WBA, WBO und IBF, die Fury einst in seiner von Depressionen, Drogen und Dopingsperre geprägten dunklen Zeit hatte abgeben müssen.

"Wir sollten sofort AJ gegen Fury fixieren. Das könnte unsere Chance sein, einen unumstrittenen Champion zu haben", ließ Joshua-Promoter Eddie Hearn verlauten. Der umtriebige Manager wittert das ganz große Geld, macht die Rechnung aber wohl ohne Fury. Denn sein Kontostand ist ihm längst egal. "Mehr Geld heißt nur mehr Probleme", sagte Fury.

Der ungeschlagene Champion setzt vielmehr auf die Trilogie gegen Wilder. "Ich hoffe, es gibt einen Rückkampf. Ich werde da sein", betonte Fury. Vertraglich ist fixiert, dass Wilder die Option auf einen weiteren Kampf innerhalb von 30 Tagen ziehen und die Fury-Seite zustimmen muss. Es dürfte wieder ein Spektakel werden.

Der zweite Kampf: Schon bevor der Ringrichter in der siebten Runde den einseitigen Fight abbrach, hatte Fury Wilder zweimal auf den Boden geschickt. Bild: Bradley Collyer/PA Wire, dpa

Fury gegen Wilder III: Kampf-Termin und Live-Stream?

Noch gibt es keine Informationen zu einem möglichen Termin und zur Übertragung live in Stream und TV. Sobald es Informationen gibt, lesen Sie diese hier. (AZ/dpa)

Schon der Auftritt von Tyson Fury vor dem Kampf war majestätisch. Bild: Bradley Collyer/PA Wire, dpa

