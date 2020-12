10:10 Uhr

U20-Eishockey-WM 2021 in Kanada: Die Deutschland-Spiele live im Free-TV und Gratis-Stream - Spielplan und Übertragung

MagentaSport bietet rund um Weihnachten gratis ein umfangreiches Livesport-Programm, unter anderem zur U20-Eishockey-WM 2021. Hier erfahren Sie, wie Sie das Turnier kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream verfolgen können.

Von Claus Holscher

Die diesjährige U20-WM wird gratis bei MagentaSport übertragen. Hier kommen die Infos dazu: Wie, wo und wann können Sie die Deutschland-Spiele bei der U20-Eishockey-WM 2021 kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream miterleben?

U20-Eishockey-WM 2021: Spielplan & Termine für Deutschland im Überblick

Die Top-Division der Weltmeisterschaft wird vom 25. Dezember 2020 bis zum 5. Januar 2021 in Edmonton, Kanada ausgetragen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird das Turnier ohne Zuschauer stattfinden, zudem wird auf den zweiten Austragungsort Red Deer verzichtet.

Die bereits feststehenden Termine der deutschen Mannschaft:

21.12.2020: Deutschland - Österreich (Testspiel): 20 Uhr MEZ

- (Testspiel): 20 Uhr MEZ 23.12.2020: Deutschland - Tschechien (Testspiel): 3.30 Uhr MEZ

- (Testspiel): 3.30 Uhr MEZ 26.12.2020: Deutschland - Finnland (U20-WM): 0 Uhr MEZ

- (U20-WM): 0 Uhr MEZ 27.12.2020: Deutschland - Kanada (U20-WM): 0 Uhr MEZ

- (U20-WM): 0 Uhr MEZ 28.12.2020: Deutschland - Slowakei (U20-WM): 3.30 Uhr MEZ

- (U20-WM): 3.30 Uhr MEZ 30.12.2020: Deutschland - Schweiz (U20-WM): 0 Uhr MEZ

Übertragung der U20-Eishockey-WM 2021: Deutschland-Spiele live im Free-TV & Gratis-Stream zu sehen

Zum Programm der kostenlosen MagentaSport-Übertragungen gehören die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft in der Vorbereitung und bei der U20-WM sowie sämtliche Spiele des Turniers ab dem Viertelfinale. Die Partien sind auf allen MagentaSport Plattformen zu sehen, das heißt: Man kann die Spiele ohne Registrierung und ohne Login über magentasport.de oder die MagentaSport App auf allen gängigen SmartTV-Plattformen verfolgen. MagentaTV-Kunden können die Events zusätzlich über die linearen Sportkanäle von MyTeamTV empfangen. Das Auftaktspiel der neuen DEL-Saison wird außerdem bei MagentaTV auf dem Sender #dabei ausgestrahlt.

Auf MagentaTV wird darüber hinaus ab dem 21.12.20 der Kanal MyTeamTV Eishockey 8 kostenfrei geschaltet. Die Partien sind zudem als Highlights und in voller Länge jederzeit via Magentasport.de abrufbar und werden am nächsten Morgen um 9 Uhr auf MagentaTV nochmals Re-Live ausgestrahlt. (AZ)

