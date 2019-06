vor 33 Min.

U21 EM 2019: Alle Ergebnisse - Deutschland verliert Finale

Ergebnisse der U21 EM 2019 in Italien: Deutschland hat das Finale gegen Spanien verloren.

Die U21 EM 2019 lief lange hervorragend für Deutschland - wurde im Finale aber zur Enttäuschung. Das deutsche Team hat am Sonntagabend 1:2 gegen Spanien verloren. Spanien traf in der 7. und der 69. Minute - der Anschlusstreffer durch Amiri kam in der 88. Minute zu spät.

Hier finden Sie noch einmal alle Ergebnisse:

U21 EM 2019: Ergebnisse und Spielplan von Deutschland

Vorrunde

Sonntag, 16. Juni

Gruppe A: Polen - Belgien: 3:2

Gruppe A: Italien - Spanien: 3:1

Montag, 17. Juni

Gruppe B: Serbien - Österreich: 0:2

Gruppe B: Deutschland - Dänemark 3:1

Dienstag, 18. Juni

Gruppe C: Rumänien - Kroatien 4:1

Gruppe C: England - Frankreich 1:2

Mittwoch, 19. Juni

Gruppe A: Spanien - Belgien 2:1

Gruppe A: Italien - Polen 0:1

Donnerstag. 20. Juni

Gruppe B: Dänemark - Österreich 3:1

Gruppe B: Deutschland - Serbien 6:1

Freitag, 21. Juni

Gruppe C: England - Rumänien 2:4

Gruppe C: Frankreich - Kroatien 1:0

Samstag, 22. Juni

Gruppe A: Belgien - Italien 1:3

Gruppe A: Spanien - Polen 5:0

Sonntag, 23. Juni

Gruppe B: Österreich - Deutschland 1:1

Gruppe B: Dänemark - Serbien 2:0

Montag, 24. Juni

Gruppe C: Kroatien - England 3:3

Gruppe C: Frankreich - Rumänien 0:0

Halbfinale

Donnerstag, 27. Juni

Halbfinale: Deutschland - Rumänien: 4:2

Halbfinale: Spanien - Frankreich 4:1

Finale

Sonntag, 30. Juni

Deutschland - Spanien: 1:2

Themen Folgen