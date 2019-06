06:16 Uhr

U21 EM 2019: Alle Infos zu Kader, Gruppen, Teams und Modus

Bei der U21 EM 2019 in Italien spielt Deutschland morgen gegen Serbien. Deutschland-Kader, Gruppen, Teams und Modus: Hier die Infos.

Die U-21-Fußball-Europameisterschaft 2019 (U21 EM 2019) findet vom 16. bis 30. Juni 2019 zum ersten Mal in Italien und San Marino statt. Gastgebendes Team ist Italien und somit für die Runde der letzten zwölf Mannschaften qualifiziert. Alle weiteren 11 Teams, darunter auch Mitgastgeber San Marino, mussten sich erst für die Endrunde qualifizieren. Hier finden Sie alles zum Kader von Deutschland, zu den Gruppen, Teams und dem Modus.

Am Montagabend siegte die deutsche Nationalmannschaft gegen Dänemark mit 3:1. In der 27. und 52. Minute traf Augsburgs Marco Richter in Udine. Luca Waldschmidts Konter machte in der 65. Minute alles klar. Morgen spielt Deutschland gegen Serbien - um 21 Uhr geht es los. Die ARD überträgt bereits ab 20.15 Uhr.

Es dürfen Fußballspieler partizipieren, die am oder nach dem 1. Januar 1996 zur Welt kamen. Das EM-Herren-Turnier ist zudem die europäische Qualifikation für das olympische Fußballturnier 2020 in Tokio.

Hier gibt es weitere spannende Infos zur U21-EM:

EM 2019: Der Kader von Deutschland

Kader für das Tor bei der U21 EM der Herren/Deutschland

Florian Müller (1. FSV Mainz 05)

Alexander Nübel (FC Schalke 04)

Markus Schubert (Dynamo Dresden)

Kader für die Abwehr bei der U21 EM der Herren/Deutschland

Waldemar Anton (Hannover 96)

Timo Baumgartl (VfB Stuttgart)

Benjamin Henrichs (AS Monaco)

Lukas Klostermann (RB Leipzig)

Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC)

Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg)

Kader für das Mittelfeld bei der U21 EM der Herren/Deutschland

Nadiem Amiri (TSG Hoffenheim)

Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund)

Maximilian Eggestein (SV Werder Bremen)

Robin Koch (SC Freiburg)

Eduard Löwen (1. FC Nürnberg)

Arne Maier (Hertha BSC)

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Levin Öztunali (1. FSV Mainz 05)

Marco Richter (FC Augsburg)

Suat Serdar (FC Schalke 04)

Kader für den Sturm bei der U21 EM der Herren/Deutschland

Johannes Eggestein (SV Werder Bremen)

Lukas Nmecha (Preston North End)

Luca Waldschmidt (SC Freiburg)

U21 EM 2019: Die Gruppe von Deutschland und die anderen Gruppen + Teams

Hier finden Sie alle Gruppen und Teams, die bei der U21 EM 2019 in Italien teilnehmen:

Gruppe A

Italien

Spanien

Polen

Belgien

Gruppe B

Deutschland

Dänemark

Serbien

Österreich

Gruppe C

England

Frankreich

Rumänien

Kroatien

In den Gruppen spielen die Teams/Mannschaften die Halbfinal-Paarungen aus.

U21 EM der Herren in Italien: So geht der Modus

Der Modus bei der U21 Europameisterschaft sieht folgende Punkte vor:

Mögliches Olympia-Playoff:

Sollte sich England für das Halbfinale der U21 EM 2019 qualifizieren, spielen der zweit- und drittbeste Gruppenzweite in einem Play-Off Spiel gegeneinander und kämpfen somit um den letzten Startplatz bei den Olympischen Spielen 2020, da England bei Olympia nicht startberechtigt ist.

Halbfinale: Erster Gruppe A gegen Zweiter Gruppe B/C oder Erster Gruppe C

Zweites Halbfinale: Erster Gruppe B gegen Zweiter Gruppe A oder Erster Gruppe C

