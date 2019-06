vor 49 Min.

U21 EM 2019: Spielplan und Ergebnisse - Deutschland spielt heute im Finale gegen Spanien

Spielplan und Ergebnisse der U21 EM 2019: Nach dem Sieg gegen Rumänien im Halbfinale steht die DFB-Elf im EM-Finale und trifft dort heute Abend auf Spanien.

Es ist die Neuauflage des Endspiels von 2017: Heute, am Sonntag, trifft Deutschland im Finale der U21 EM 2019 auf Spanien. Bereits im vorletzten Jahr standen sich die beiden Mannschaften im Finale gegenüber. Damals holte die deutsche Elf den Titel. Vor dem erneuten Aufeinandertreffen im diesjährigen Finale ist die Stimmung in der deutschen U21-Nationalelf entspannt. Trainer Kuntz: "Wenn wir schon hier sind, möchten wir auch den Titel holen." Personell kann er im Finale wieder aus den Vollen schöpfen. "Alle Spieler sind fit", sagte Kuntz vor dem Abschlusstraining. Und auch hoher Besuch hat sich angekündigt: Bundestrainer Joachim Löw will gemeinsam mit Oliver Bierhoff anreisen, um sich das Spiel anzusehen.

Spieplan, Termine und Ergebnisse - hier finden Sie die Informationen zur U21 EM. Damit erfahren Sie auch, wann Deutschland genau spielt.

Hier gibt es weitere spannende Infos zur U21-EM:

U21 EM 2019: Ergebnisse und Spielplan von Deutschland

Hier finden Sie aktuell den Spielplan und die Ergebnisse von Deutschland und allen anderen teilnehmenden Mannschaften. Unterhalb des Spielplans finden Sie die aktuelle Tabelle Deutschlands und die Tabellen der anderen Teams.

Vorrunde

Sonntag, 16. Juni

Gruppe A: Polen - Belgien: 3:2

Gruppe A: Italien - Spanien: 3:1

Montag, 17. Juni

Gruppe B: Serbien - Österreich: 0:2

Gruppe B: Deutschland - Dänemark 3:1

Dienstag, 18. Juni

Gruppe C: Rumänien - Kroatien 4:1

Gruppe C: England - Frankreich 1:2

Mittwoch, 19. Juni

Gruppe A: Spanien - Belgien 2:1

Gruppe A: Italien - Polen 0:1

Donnerstag. 20. Juni

Gruppe B: Dänemark - Österreich 3:1

Gruppe B: Deutschland - Serbien 6:1

Freitag, 21. Juni

Gruppe C: England - Rumänien 2:4

Gruppe C: Frankreich - Kroatien 1:0

Samstag, 22. Juni

Gruppe A: Belgien - Italien 1:3

Gruppe A: Spanien - Polen 5:0

Sonntag, 23. Juni

Gruppe B: Österreich - Deutschland 1:1

Gruppe B: Dänemark - Serbien 2:0

Montag, 24. Juni

Gruppe C: Kroatien - England 3:3

Gruppe C: Frankreich - Rumänien 0:0

Halbfinale

Donnerstag, 27. Juni

Halbfinale: Deutschland - Rumänien: 4:2

Halbfinale: Spanien - Frankreich 4:1

Finale

Heute, Sonntag, 30. Juni

Deutschland - Spanien (20.45 Uhr, ARD)

U21 EM 2019: Die Tabelle

Hier finden Sie die Tabellen bei der U21 EM 2019 in Italien

Tabelle Gruppe A

Italien

Spanien

Polen

Belgien

Tabelle Gruppe B

Deutschland

Dänemark

Serbien

Österreich

Tabelle Gruppe C

England

Frankreich

Rumänien

Kroatien

Themen Folgen