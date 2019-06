vor 16 Min.

U21 EM 2019 live: Deutschland im Finale im Live-Stream und TV

Die U21 EM 2019 im TV und Live-Stream: Deutschland spielt am Sonntag im Finale. Heute steht noch das zweite Halbfinale an, in dem der Gegner ermittelt wird.

Finale mit Deutschland bei der U21 EM 2019 live im TV und Stream: Die deutsche Mannschaft hat sich am Donnerstag mit einem 4:2 gegen Rumänien ins Endspiel der Europameisterschaft gekämpft. Der Traum vom Titel lebt.

Deutschland live im TV, Fernsehen & Stream sehen inklusive TV-Zeitplan: Wir beantworten in diesem Artikel die Frage, wo Sie die U21 Europameisterschaft live sehen können: im Free-TV in der ARD, im ZDF oder auf Sport1 sowie im Gratis-Stream oder im Pay-TV bei Sky bzw. DAZN?

U21 EM 2019 live im TV & Stream: Deutschland im Finale

Hier finden Sie den Zeitplan zur U21 EM 2019 mit allen Angaben zum übertragenden Sender:

Vorrunde

Sonntag, 16. Juni

Gruppe A: Polen - Belgien 3:2

Gruppe A: Italien - Spanien 3:1

Montag, 17. Juni

Gruppe B: Serbien - Österreich: 0:2

Gruppe B: Deutschland - Dänemark 3:1

Dienstag, 18. Juni

Gruppe C: Rumänien - Kroatien 4:1

Gruppe C: England - Frankreich 1:2

Mittwoch, 19. Juni

Gruppe A: Spanien - Belgien 2:1

Gruppe A: Italien - Polen 0:1

Donnerstag. 20. Juni

Gruppe B: Dänemark - Österreich 3:1

Gruppe B: Deutschland - Serbien 6:1

Freitag, 21. Juni

Gruppe C: England - Rumänien 2 : 4

Gruppe C: Frankreich - Kroatien 1 : 0

Samstag, 22. Juni

Gruppe A: Belgien - Italien 1:3

Gruppe A: Spanien - Polen 5:0

Sonntag, 23. Juni

Gruppe B: Österreich - Deutschland 1:1

Gruppe B: Dänemark - Serbien 2:0

Montag, 24. Juni

Gruppe C: Kroatien - England 3:3

Gruppe C: Frankreich - Rumänien 0:0

Halbfinale

Donnerstag, 27. Juni

Halbfinale: Deutschland - Rumänien: 4:2

Halbfinale: Spanien - Frankreich (21 Uhr, Sport1)

Finale

Sonntag, 30. Juni

Deutschland - Spanien oder Frankreich (20.45 Uhr, ARD)

U21 EM 2019: Deutschland live im Free-TV und Stream sehen

Wer die Herren U21 EM live im TV, Fernsehen und Live-Stream sehen will, kann dies grundsätzlich im Free-TV auf Sport1. Zumindest die Spiele mit nichtdeutscher Beteiligung sind dort live zu sehen. Die U21-Spiele von Deutschland übertragen hingegen ARD oder ZDF live im TV, Fernsehen und Live-Stream bzw. Gratis-Stream. Somit ist alles im Free-TV zu sehen. Pay-TV Sender wie Sky oder DAZN zeigen keine U21 EM 2019.

