U21-EM 2021: Deutschland-Kader - Diese deutschen Spieler sind dabei

U21-EM 2021: Alle Endrunden-Teilnehmer des Turniers haben ihre Teilnehmer bestätigt. Wir informieren Sie hier über den Deutschland-Kader - welche deutschen Spieler sind dabei?

Von Claus Holscher

Ab dem 24. März 2021 geht es in die Gruppenphase der U21-Europameisterschaft 2021 im Fußball. Hier erfahren Sie, welche Spieler für den Deutschland-Kader nominiert worden sind. Außerdem versorgen wir Sie mit einigen wichtigen Daten und Fakten rund um das Turmier.

Tor:

Markus Schubert ( Frankfurt , ausgeliehen von Schalke )

( , ausgeliehen von ) Finn Dahmen ( Mainz )

( ) Lennart Grill ( Leverkusen )

Abwehr:

Josha Vagnoman ( Hamburg )

( ) David Raum ( Greuther Fürth )

( ) Nico Schlotterbeck ( Union Berlin )

( ) Amos Pieper ( Arminia Bielefeld )

( ) Stephan Ambrosius ( Hamburg )

( ) Ismail Jakobs ( Köln )

( ) Malick Thiaw ( Schalke )

) Maxim Leitsch ( Bochum )

( ) Ridle Baku ( Wolfsburg )

Mittelfeld:

Niklas Dorsch ( Gent )

( ) Arne Maier ( Arminia Bielefeld , ausgeliehen von Hertha BSC )

( , ausgeliehen von ) Salih Özcan ( Köln )

( ) Anton Stach ( Greuther Fürth )

( ) Vitaly Janelt (Brentford)

(Brentford) Mateo Klimowicz ( Stuttgart )

Sturm:

Jonathan Burkardt ( Mainz )

( ) Lukas Nmecha ( Anderlecht , ausgeliehen von Manchester City )

, ausgeliehen von ) Mergim Berisha ( Salzburg )

( ) Florian Krüger ( Erzgebirge Aue )

( ) Youssoufa Moukoko ( Dortmund )

Wie sehen die Gruppen der U21-EM 2021 aus?

Gruppe A

Ungarn (Gastgeber)

(Gastgeber) Deutschland

Rumänien

Niederlande

Gruppe B

Slowenien (Gastgeber)

(Gastgeber) Spanien (Titelverteidiger)

(Titelverteidiger) Tschechische Republik

Italien

Gruppe C

Russland

Island

Frankreich

Dänemark

Gruppe D

Portugal

Kroatien

England

Schweiz

Wo wird bei der U21-EM 2021 gespielt?

Die Spiele werden in insgesamt acht Stadien in Ungarn und Slowenien ausgetragen, vier in jedem Land.

Ungarn

Budapest : Bozsik Stadion

: Bozsik Stadion Győr: Gyirmóti Stadion

Székesfehérvár : Sóstói Stadion

: Sóstói Stadion Szombathely : Haladás Stadion

Slowenien

Celje : Stadion Celje

: Stadion Ljubljana : Stadion Stožice

: Stadion Stožice Koper: Stadion Bonifika

Maribor: Stadion Ljudski vrt

Wie liegen die Termine der U21-EM 2021?

Die U21-EM 2021 hat ihr ganz eigenes Format, das sich auch im Terminkalender widerspiegelt. Die Gruppenphase und die K.-o.-Runde werden zeitlich stark getrennt voneinander ausgetragen. Die Gruppenphase steigt zwischen dem 24. und 31. März 2021. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichen die K.-o.-Phase, die dann mit acht Teams zwischen dem 31. Mai und dem 6. Juni 2021 ausgetragen wird.

Gruppen A & B: 24./27./30. März

Gruppen C & D: 25./28./31. März

Viertelfinale: 31. Mai

Halbfinale: 3. Juni

Finale: 6. Juni

Wer waren die Sieger der vergangenen Turniere U21-EM 2021?

2019: Spanien

2017: Deutschland

2015: Schweden

2013: Spanien

2011: Spanien

Gibt es für die U21-EM 2021 Tickets?

Nach jetzigem Stand wohl leider nicht. Aufgrund von Entscheidungen der zuständigen Behörden über Maßnahmen rund um Corona wird die anstehende Gruppenphase der UEFA-U21-Europameisterschaft wohl vor leeren Rängen ablaufen.

Die UEFA beobachtet die Lage in den beiden Gastgebernationen mit großer Aufmerksamkeit und wird in enger Abstimmung mit den beiden Verbänden und den zuständigen Behörden eine Entscheidung treffen, ob für die K.-o.-Phase Zuschauer zugelassen werden können.

