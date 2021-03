vor 17 Min.

U21-EM 2021 - Spielplan: Termine, Zeitplan, Gruppen und Spiele am 24.3.21

Trainer Stefan Kuntz will Deutschland bei der U21-EM zum Titel führen. Hier finden Sie den Spielplan und alle Termine.

Der Spielplan zur U21-EM 2021 im Fußball: Die Europameisterschaft findet in zwei Teilen statt. Hier finden Sie den Zeitplan, alle Termine und eine Übersicht über die Gruppen.

Der Spielplan der U21-EM 2021 wurde durch die Corona-Pandemie komplett durcheinandergewirbelt. Ursprünglich sollte die Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn komplett im Juni stattfinden. Wegen der Corona-Krise wurden die Termine dann aber aufgeteilt: Die Partien der Gruppenphase sind am heutigen 24. März gestartet, die Finalspiele folgen erst im Mai und Juni.

Auch Deutschland war bei der Qualifikation erfolgreich und ist bei der U21-Fußball-Europameisterschaft 2021 dabei. Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft ist Stefan Kuntz, der das deutsche Team bereits 2017 zum EM-Titel geführt hatte.

Für alle Mannschaften gilt: Es dürfen nur Spieler teilnehmen, die am oder nach dem 1. Januar 1998 geboren wurden. Die Teams treten zuerst in der Gruppenphase gegeneinander an. Die zwei besten Mannschaften aus jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein und haben die Chance, über Halbfinale und Finale den Titel zu gewinnen.

Wie sehen die Gruppen aus? Hier finden Sie eine Übersicht und den Spielplan zur U21-Fußball-EM mit allen Terminen.

U21-EM: Termine und Zeitplan der U21-Europameisterschaft

Die Gruppenphase der U21-EM findet in Slowenien und Ungarn statt. Das Viertelfinale folgt erst zwei Monate später. Hier der Zeitplan mit den Rahmen-Terminen, bevor weiter unten der komplette Spielplan folgt.

Gruppenphase : 24. bis 31. März 2021

: 24. bis 31. März 2021 Viertelfinale: 31. Mai 2021

Halbfinale : 2. Juni 2021

: 2. Juni 2021 Finale 6. Juni 2021

Gruppen der U21-Fußball-EM mit Deutschland

16 Mannschaften treten bei der U21-Europameisterschaft an. Die Gastgeber Slowenien und Ungarn sind automatisch gesetzt, die anderen 14 Teams haben sich für die EM qualifiziert.

Die Mannschaften treten in vier Gruppen gegeneinander an. Deutschland gehört zur Gruppe A und spielt dort gegen Ungarn, Rumänien und die Niederlande.

Gruppe A

Ungarn

Deutschland

Rumänien

Niederlande

Gruppe B

Slowenien

Spanien

Tschechien

Italien

Gruppe C

Russland

Island

Frankreich

Dänemark

Gruppe D

Portugal

Kroatien

England

Schweiz

Deutschland spielt in Gruppe A der U21-EM. Mit dabei: Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund. Bild: Jan Woitas, dpa (Archiv)

U21-EM - Spielplan: Termine und Zeitplan der Gruppenphase

Die meisten Spiele der U21-Fußball-Europameisterschaft werden um 18 oder 21 Uhr angepfiffen - in zwei Fällen aber auch schon um 15 Uhr. Da das Turnier in Slowenien und Ungarn stattfindet, gibt es keine Zeitverschiebung.

Hier finden Sie den Spielplan der U21-EM 2021:

Mittwoch, 24. März 2021

18 Uhr: Slowenien - Spanien

- 18 Uhr: Tschechien - Italien

- 21 Uhr: Ungarn - Deutschland

- 21 Uhr: Rumänien - Niederlande

Donnerstag, 25. März 2021

15 Uhr: England - Schweiz

- 18 Uhr: Russland - Island

- 21 Uhr: Portugal - Kroatien

- 21 Uhr: Frankreich - Dänemark

Samstag, 27. März 2021

18 Uhr: Ungarn - Rumänien

- 18 Uhr: Slowenien - Tschechien

- 21 Uhr: Deutschland - Niederlande

- 21 Uhr: Spanien - Italien

Sonntag, 28. März 2021

15 Uhr: Island - Dänemark

- 18 Uhr: Kroatien - Schweiz

- 21 Uhr: Russland - Frankreich

- 21 Uhr: Portugal - England

Dienstag, 30. März 2021

18 Uhr: Deutschland - Rumänien

- 18 Uhr: Niederlande - Ungarn

- 21 Uhr: Italien - Slowenien

- 21 Uhr: Spanien - Tschechien

Mittwoch, 31. März 2021

18 Uhr: Dänemark - Russland

- 18 Uhr: Island - Frankreich

- 18 Uhr: Schweiz - Portugal

- 18 Uhr: Kroatien - England

Spielplan zur U21-EM: Termine für Viertelfinale, Halbfinale und Finale

Viertelfinale, 31. Mai 2021

Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe C

Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe D

Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe A

Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe B

Halbfinale, 3. Juni 2021

Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 3

Sieger Viertelfinale 2 - Sieger Viertelfinale 4

Finale, 6. Juni 2021

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Nach der Gruppenphase geht es für die Ersten und die Zweiten jeder Gruppe also im K.-o.-System weiter. Die Sieger der Viertelfinale treten im Halbfinale an, die dortigen Sieger im Finale. Am 6. Juni steht dann fest, welche der anfangs 16 Mannschaften den Titel bei der U21-EM 2021 holt.

Deutschland konnte die U21-Fußball-Europameisterschaft erst zweimal gewinnen, die seit 1978 alle zwei Jahre stattfindet: 2009 und 2017. Auf der Rangliste des Turniers entspricht das Platz vier. Die Sowjetunion holte dreimal den EM-Titel, Italien und Spanien wurden jeweils fünfmal U21-Europameister. (sge)

