Übertragung: So sehen Sie die U21-EM 2021 im Free-TV und Stream

Die U21-EM geht mit den Finalspielen weiter. Hier erfahren Sie, wo Sie die Partien im Fernsehen oder im Live-Stream verfolgen können.

Die Übertragung der U21-EM 2021 läuft komplett im Free-TV und Live-Stream. Eigentlich war geplant, die Europameisterschaft, die in diesem Jahr in Slowenien und Ungarn abgehalten wird, an einem Stück durchzuführen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie ist das nicht möglich. Deshalb wurde der Spielplan in zwei Bereiche aufgeteilt: Die Gruppenphase fand im März statt, die Finalspiele sind nun im Mai und Juni an der Reihe.

Die Regeln der U21-EM sind simpel: Die Spieler müssen am oder nach dem 1.1.1998 geboren worden sein, um teilnehmen zu können. Die erste Phase - die Gruppenphase - startete für Deutschland mit dem Spiel gegen Ungarn. Deutscher Trainer ist auch diesmal wieder Stefan Kuntz, der die deutsche Mannschaft im Jahr 2017 schon einmal zum Sieg führte.

Wo Sie die U21-EM live im Free-TV und Stream sehen können, erfahren Sie hier:

U21-EM 2021 - Übertragung: Deutschland live im Free-TV und Gratis-Stream

Die Partien der U21-EM mit deutscher Beteiligung werden vom Sender ProSieben übertragen. Die Deutschland-Spiele laufen damit live im Free-TV und im Gratis-Stream.

U21-EM 2021 live: Spiele ohne Deutschland kostenlos im Fernsehen und Online-Stream

Alle Spiele der U21-Europameisterschaft können Sie über ran.de verfolgen: direkt zur Seite. Außerdem zeigt auch ProSieben Maxx Partien. In der folgenden Übersicht sehen Sie genau, wo die einzelnen Spiele übertragen werden.

Übertragung der U21-EM 2021: Alle TV-Termine und Sender der U21-Europameisterschaft

Hier eine Übersicht darüber, wo welches Spiel bei der U21-EM live im Free-TV oder Stream zu sehen sein wird:

Mittwoch, 24. März 2021

18 Uhr: Slowenien - Spanien live auf ProSieben Maxx und ran.de

- live auf Maxx und ran.de 18 Uhr: Tschechien - Italien live auf ran.de

- live auf ran.de 21 Uhr: Ungarn - Deutschland live auf ProSieben und ran.de

- live auf und ran.de 21 Uhr: Rumänien - Niederlande live auf ran.de

Donnerstag, 25. März 2021

15 Uhr: England - Schweiz live auf ProSieben Maxx und ran.de

- live auf Maxx und ran.de 18 Uhr: Russland - Island live auf ProSieben Maxx und ran.de

- live auf Maxx und ran.de 21 Uhr: Portugal - Kroatien live auf ran.de

- live auf ran.de 21 Uhr: Frankreich - Dänemark live auf ProSieben Maxx und ran.de

Samstag, 27. März 2021

18 Uhr: Ungarn - Rumänien live auf ProSieben Maxx und ran.de

- live auf Maxx und ran.de 18 Uhr: Slowenien - Tschechien live auf ran.de

- live auf ran.de 21 Uhr: Deutschland - Niederlande live auf ProSieben und ran.de

- live auf und ran.de 21 Uhr: Spanien - Italien live auf ran.de

Sonntag, 28. März 2021

15 Uhr: Island - Dänemark live auf ProSieben Maxx und ran.de

- live auf Maxx und ran.de 18 Uhr: Kroatien - Schweiz live auf ProSieben Maxx und ran.de

- live auf Maxx und ran.de 21 Uhr: Russland - Frankreich live auf ran.de

- live auf ran.de 21 Uhr: Portugal - England live auf ProSieben Maxx und ran.de

Dienstag, 30. März 2021

18 Uhr: Deutschland - Rumänien live auf ProSieben und ran.de

- live auf und ran.de 18 Uhr: Niederlande - Ungarn live ran.de

- live ran.de 21 Uhr: Italien - Slowenien live auf ran.de - ProSieben Maxx

- live auf ran.de - Maxx 21 Uhr: Spanien - Tschechien live auf ran.de - ProSieben Maxx

Mittwoch, 31. März 2021

18 Uhr: Dänemark - Russland live auf ran.de - ProSieben Maxx

- live auf ran.de - Maxx 18 Uhr: Island - Frankreich live auf ran.de - ProSieben Maxx

- live auf ran.de - Maxx 18 Uhr: Schweiz - Portugal live auf ran.de - ProSieben Maxx

- live auf ran.de - Maxx 18 Uhr: Kroatien - England live auf ran.de - ProSieben Maxx

Viertelfinale, 31. Mai 2021

18 Uhr: Spanien - Kroatien - ran.de

- - ran.de 18 Uhr: Niederlande - Frankreich - ProSieben Maxx und ran.de

- - Maxx und ran.de 21 Uhr: Portugal - Italien - ran.de

- - ran.de 21 Uhr: Dänemark - Deutschland - ProSieben und ran.de

Halbfinale, 3. Juni 2021

18 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 3

21 Uhr: Sieger Viertelfinale 2 - Sieger Viertelfinale 4

Finale, 6. Juni 2021

21 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Wie die Live-Übertragung bei der U21-EM für Viertelfinale, Halbfinale und Finale genau aussehen wird, steht noch nicht fest. Wir ergänzen die Angaben in diesem Artikel, wenn sie bekannt sind.

