U21 EM: Quali Deutschland - Bosnien-Herzegowina live im TV und Stream - Übertragung mit Joko & Klaas

Trainer Stefan Kuntz möchte das Spiel Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina gewinnen. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream mit Joko und Klaas.

Das U 21 EM-Qualifikationspiel Deutschland - Bosnien-Herzegowina ist am 13.10.20 live im TV und Stream zu sehen. Joko & Klaas werden die Partie kommentieren. Alle Infos zur Übertragung - hier.

Von Elisa Jebelean

Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina lautet die Partie, die am Dienstag im Rahmen der U 21 EM-Qualifikation stattfindet. Die Übertragung wird von ProSieben MAXX übernommen. Auch Joko und Klaas sind als Kommentatoren dabei. In der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" treten die beiden Moderatoren gegen den Sender an, um sich 15 Minuten zusätzliche Sendezeit zu sichern. Zuletzt mussten die beiden allerdings eine Niederlage einstecken und werden nun als "Strafe" das U 21 EM-Qualifikationspiel Deutschland - Bosnien-Herzegowina kommentieren.

Wo läuft Deutschland - Bosnien-Herzegowina live im Free-TV und Gratis-Stream? Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung.

Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina mit Joko & Klaas: Wo gibt es das Spiel live im TV, Fernsehen und Stream zu sehen?

Wann findet das Spiel zwischen Deutschland und Bosnien-Herzegowina statt? Die wichtigsten Fakten gibt es hier:

Wer: Deutschland - Bosnien-Herzegowina

- Wettbewerb : EM-Qualifikation U 21, Gruppe 9

: EM-Qualifikation U 21, Gruppe 9 Wann: Dienstag, 13. Oktober, ab 18.15 Uhr

Dienstag, 13. Oktober, ab 18.15 Uhr Wo : Fürth

: Free-TV: ProSieben MAXX

MAXX Stream: Joyn

Das Spiel wird um 18.15 Uhr angepfiffen. Joko und Klaas sitzen aber schon ab 17.45 Uhr vor den Mikrofonen und kommentieren die Situation. "Du stört mit deiner Inkompetenz jetzt schon das komplette Spiel", lautet in der Vorschau das vernichtende Urteil von Klaas an Joko gerichtet. Die beiden werden also ihre übliche witzige und sarkastische Dynamik beibehalten. Moderiert wird das EM-Qualifikationsspiel von Christian Düren, Experte ist René Adler.

Deutschland - Bosnien-Herzegowina: Übertragung im Gratis-TV und Stream - Wo steht die U 21 Nationalelf?

Das Spiel Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina wird im Free-TV und Gratis-Stream übertragen. Neben der Übertragung im Fernsehen auf ProSieben MAXX gibt es auch die Möglichkeit die Partie im Stream über Joyn anzusehen. Auf der Streaming-Plattform DAZN ist das Spiel am Dienstag nicht zu sehen.

Trainer Stefan Kuntz will sich mit seiner Nachwuchs-Auswahl beim anstehenden Länderspiel das EM-Ticket sichern. Derzeit befindet sich die Mannschaft in Gruppe 9 auf dem zweiten Platz, hinter Tabellenführer Belgien. Zur Endrunde 2021 in Ungarn und Slowenien dürfen nur die neun Gruppensieger sowie die fünf besten Zweiten. (AZ)

