U21 spielt auf Sieg - Baumgartl: "Jeder weiß, worum es geht"

Toni Kroos hat in der Dokumentation über sein Leben als Fußball-Profi deutliche Kritik an der Vereinsführung des FC Bayern München geäußert.

Sebastian Vettel ist beim Formel-1-Rennen in Frankreich zu einer Aufholjagd gezwungen. Der Ferrari-Pilot startet in Le Castellet nur als Siebter. Wieder einmal unschlagbar scheint Lewis Hamilton.

WM in Frankreich

Reisetag: DFB-Frauen zum Viertelfinale zurück nach Rennes

Auf ihrer Tour durch Frankreich ziehen die deutschen Fußball-Frauen weiter. Es geht zurück an den Ort, an dem die Mannschaft schon ihr erstes WM-Spiel gegen China bestritten hat: In Rennes findet am Samstag auch das Viertelfinale statt. Der Gegner ist noch offen.