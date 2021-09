UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2021: Zeitplan, Termine und Übertragung im TV und Stream

Radsport: Vom 18. bis 26. September 2021 finden die 88. UCI-Straßen-Weltmeisterschaften in der Region Flandern in Belgien statt. Sportlerinnen und Sportler messen sich im Einzelzeitfahren und Straßenrennen. Wie der konkrete Zeitplan der WM-Rennen aussieht und wo Sie diese im Fernsehen verfolgen können, das lesen Sie hier.

Zeitplan und Termine der UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2021

Ende September 2021 gehen Radprofis in der Straßen-WM in Belgien erneut an den Start. Vom 18. bis zum 26. September treten sie in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Wann welche Rennen stattfinden, zeigt der folgende Zeitplan mit allen Terminen und Daten:

Einzelzeitfahren:

Datum Klasse Start - Ziel Distanz Höhenmeter Sonntag, 19.9.21 Männer Elite Knokke-Heist - Brügge 43,3 km 78 Montag, 20.9.21 Männer U23 Knokke-Heist - Brügge 30,3 km 54

Frauen Elite Knokke-Heist - Brügge 30,3 km 54 Dienstag, 21.9.21 Juniorinnen Knokke-Heist - Brügge 19,3 km 32

Junioren Knokke-Heist - Brügge 22,3 km 44 Mittwoch, 22.9.21 Mixed Staffel Knokke-Heist - Brügge 44,5 km 129

Straßenrennen:

Datum Klasse Start - Ziel Distanz Höhenmeter Freitag, 24.9.21 Juniorinnen Löwen - Löwen 73,7 km 624

Männer U23 Antwerpen - Löwen 162,6 km 1049 Samstag, 25.9.21 Junioren Löwen - Löwen 119,4 km 995

Frauen Elite Antwerpen - Löwen 157,7 km 1047 Sonntag, 26.9.21 Männer Elite Antwerpen - Löwen 267,7 km 2562

Übertragung der UCI-Straßen-WM 2021 im TV und Stream

Wann und auf welchen Sendern werden die Rennen der Straßen-WM 2021 im Fernsehen übertragen? Wo werden sie live und kostenlos im Free-TV gezeigt? Welcher Streamingdienst bietet online einen Live-Stream an? Im Fernsehen können Sie die Rennen bei Eurosport, ZDF und SRF zwei live und kostenlos im Free-TV verfolgen. Im Live-Stream sehen Sie das Event bei DAZN. Alles zur Übertragung erfahren Sie in unserem TV-Kalender:

Datum Uhrzeit Klasse Sender Sonntag, 19.9.21 14.55 Uhr Einzelzeitfahren Männer SRF zwei

15.00 Uhr Einzelzeitfahren Männer DAZN

16.40 Uhr Einzelzeitfahren Männer ZDF Montag, 20.9.21 14.40 Uhr Einzelzeitfahren Frauen SRF zwei

15.05 Uhr Einzelzeitfahren Frauen DAZN Mittwoch, 22.9.21 13.40 Uhr Zeitfahren Mixed Staffel SRF zwei

14.20 Uhr Zeitfahren Mixed Staffel DAZN Samstag, 25.9.21 13.10 Uhr Straßenrennen Frauen DAZN Sonntag, 26.9.21 10.15 Uhr Straßenrennen Männer DAZN

14.00 Uhr Straßenrennen Männer SRF zwei

Austragungsorte, Parcours und Runden der Straßen-WM 2021 in Flandern, Belgien

Bereits zum siebten Mal ist die Radsport-Nation Belgien 2021 Austragungsort der UCI-Straßen-Weltmeisterschaften. Radsportlerinnen und Radsportler sowie Zuschauende dürfen sich in diesem Jahr auf historische Schauplätze wie Antwerpen und Brügge freuen. Der Startschuss für die Straßenrennen fällt in Antwerpen, Zielstrich ist in Leuven, die Zeitfahrten starten in Knokke und der Zielstrich befindet sich hier im historischen Zentrum von Brügge. Die Straßen-WM findet zum 88. Mal statt und feiert dieses Jahr außerdem ihr hundertjähriges Jubiläum. Ihre Ära begann 1921 in Kopenhagen. Damals gingen ausschließlich Amateure an den Start, da nicht genügend Profi-Rennfahrer vorhanden waren.