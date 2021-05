Europa League 20/21: Halbfinale heute am 6.5.21 - Spielplan, Teams und Termine

Die Europa League 2020/21 geht heute Abend mit dem Halbfinale weiter. Spielplan, Termine und eine Übersicht über die Teams finden Sie hier.

Die Termine der 50. Auflage der UEFA Europa League, des zweitwichtigsten Wettbewerbs für europäische Fußballvereine, in der Saison 2020/21 finden Sie hier in diesem Artikel. Der Spielplan zeigt, wann welche Teams in der EL spielen.

Europa League 2020/21 - Qualifikation: Die Termine im Überblick

Hier sehen Sie, wann die Spiele der Qualifikation stattfanden. Als Nächstes folgt der Spielplan für die Gruppenphase. Am Ende finden Sie die Termine für die K.o.-Phase.

Qualifikation

20.08.2020 Vorrunde

27.08.2020 Erste Qualifikationsrunde

17.09.2020 Zweite Qualifikationsrunde

24.09.2020 Dritte Qualifikationsrunde

01.10.2020 Playoffs

Europa League 2020/21 - Gruppenphase: Termine und Spielplan

22. Oktober 2020: Gruppenphase, 1. Spieltag

18.55 Uhr: Bayer Leverkusen - OGC Nizza

- 18.55 Uhr: Standard - Rangers

18.55 Uhr: Hapoel Be’er Scheva - Slavia Prag

18.55 Uhr: ZSKA Sofia - CFR Cluj

Sofia - 18.55 Uhr: PAOK - Omonia Nikosia

18.55 Uhr: PSV Eindhoven - Granada

- Granada 18.55 Uhr: Dundalk - Molde FK

- Molde FK 18.55 Uhr: Neapel - AZ

- AZ 18.55 Uhr: Lech Posen - Benfica

Posen - 18.55 Uhr: Rapid Wien - Arsenal

- 18.55 Uhr: Rijeka - Real Sociedad

- 18.55 Uhr: Young Boys - Roma

21.00 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Roter Stern

- Roter Stern 21.00 Uhr: Ludogorez Rasgrad - Antwerp

- 21.00 Uhr: Sparta Prag - Lille

- 21.00 Uhr: Celtic - Milan

21.00 Uhr: Villarreal - Sivasspor

21.00 Uhr: Braga - AEK

21.00 Uhr: Tottenham - LASK

- LASK 21.00 Uhr: Wolfsberg - ZSKA Moskau

- 21.00 Uhr: Leicester - Sorja

21.00 Uhr: Dinamo - Feyenoord

21.00 Uhr: M. Tel-Aviv - Qarabag

21.00 Uhr: Liberec - Gent

29. Oktober 2020: Gruppenphase, 2. Spieltag

18.55 Uhr: Gent - TSG 1899 Hoffenheim

18.55 Uhr: AEK - Leicester

18.55 Uhr: Qarabag - Villarreal

18.55 Uhr: Roter Stern - Liberec

18.55 Uhr: LASK - Ludogorez Rasgrad

18.55 Uhr: Antwerp - Tottenham

- 18.55 Uhr: Sivasspor - M. Tel-Aviv

- M. Tel-Aviv 18.55 Uhr: ZSKA Moskau - Dinamo

- Dinamo 18.55 Uhr: Feyenoord - Wolfsberg

18.55 Uhr: Sorja - Braga

18.55 Uhr: Milan - Sparta Prag

18.55 Uhr: Lille - Celtic

- Celtic 21.00 Uhr: Slavia Prag - Bayer Leverkusen

- 21.00 Uhr: Molde FK - Rapid Wien

21.00 Uhr: Rangers - Lech Posen

Posen 21.00 Uhr: OGC Nizza - Hapoel Be’er Scheva

- Hapoel Be’er Scheva 21.00 Uhr: Real Sociedad - Neapel

- 21.00 Uhr: CFR Cluj - Young Boys

- Young Boys 21.00 Uhr: Benfica - Standard

- Standard 21.00 Uhr: Omonia Nikosia - PSV Eindhofen

- 21.00 Uhr: Arsenal - Dundalk

- 21.00 Uhr: Roma - ZSKA Sofia

Sofia 21.00 Uhr: Granada - PAOK

21.00 Uhr: AZ - Rijeka

05. November 2020: Gruppenphase, 3. Spieltag

18.55 Uhr: Hapoel Be’er Scheva - Bayer Leverkusen

18.55 Uhr: Lech Posen - Standard

Posen - Standard 18.55 Uhr: Benfica - Rangers

- Rangers 18.55 Uhr: Slavia Prag - OGC Nizza

- 18.55 Uhr: PAOK - PSV Eindhoven

18.55 Uhr: Real Sociedad - AZ

- AZ 18.55 Uhr: Ludogorez Rasgard - Tottenham

18.55 Uhr: Roma - CFR Cluj

18.55 Uhr: Rijeka - Neapel

- 18.55 Uhr: Omonia Nikosia - Granada

- Granada 18.55 Uhr: Rapid Wien - Dundalk

- 18.55 Uhr: Sivasspor - Qarabag

- Qarabag 21.00 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Liberec

- 21.00 Uhr: Villarreal - M. Tel-Aviv

21.00 Uhr: Antwerp - LASK

- LASK 21.00 Uhr: Dinamo - Wolfsberg

21.00 Uhr: Feyenoord - ZSKA Moskau

21.00 Uhr: Arsenal - Molde FK

- Molde FK 21.00 Uhr: Leicester - Braga

21.00 Uhr: Milan - Lille

21.00 Uhr: Young Boys - ZSKA Sofia

Sofia 21.00 Uhr: Roter Stern - Gent

21.00 Uhr: Celtic - Spata Prag

21.00 Uhr: Sorja - AEK

26. November 2020: Gruppenphase, 4. Spieltag

18.55 Uhr: Liberec - TSG 1899 Hoffenheim

- 18.55 Uhr: M. Tel-Aviv - Villarreal

18.55 Uhr: AEK - Sorja

18.55 Uhr: ZSKA Moskau - Feyenoord

- Feyenoord 18.55 Uhr: Wolfsberg - Dinamo

- Dinamo 18.55 Uhr: Gent - Roter Stern

18.55 Uhr: Qarabag - Sivassport

18.55 Uhr: Braga - Leicester

18.55 Uhr: ZSKA Sofia - Young Boys

Sofia - Young Boys 18.55 Uhr: Lille - Milan

- Milan 18.55 Uhr: LASK - Antwerp

18.55 Uhr: Molde FK - Arsenal

18.55 Uhr: Sparta Prag - Celtic

- Celtic 21.00 Uhr: Bayer Leverkusen - Hapoel Be’er Scheva

- Hapoel Be’er Scheva 21.00 Uhr: OGC Nizza - Slavia Prag

- 21.00 Uhr: PSV Eindhoven - PAOK

- PAOK 21.00 Uhr: Tottenham - Ludogorez Rasgrad

- 21.00 Uhr: Standard - Lech Posen

Posen 21.00 Uhr: CFR Cluj - Roma

- Roma 21.00 Uhr: Neapel - Rijeka

- 21.00 Uhr: Rangers - Benfica

21.00 Uhr: Granada - Omonia Nikosia

21.00 Uhr: Dundalk - Rapid Wien

- 21.00 Uhr: AZ - Real Sociedad

03. Dezember 2020: Gruppenphase, 5. Spieltag

18.55 Uhr: Roter Stern - TSG 1899 Hoffenheim

18.55 Uhr: Sivasspor - Villarreal

- Villarreal 18.55 Uhr: Milan - Celtic

18.55 Uhr: Qarabag - M. Tel-Aviv

18.55 Uhr: Sorja - Leicester

18.55 Uhr: AEK - Braga

18.55 Uhr: Gent - Liberec

18.55 Uhr: Lille - Sparta Prag

- 18.55 Uhr: ZSKA Moskau - Wolfsberg

- 18.55 Uhr: Feyenoord - Dinamo

18.55 Uhr: LASK - Tottenham

18.55 Uhr: Antwerp - Ludogorez Rasgrad

- 21.00 Uhr: OGC Nizza - Bayer Leverkusen

- 21.00 Uhr: Rangers - Standard

21.00 Uhr: CFR Cluj - ZSKA Sofia

- Sofia 21.00 Uhr: AZ - Neapel

21.00 Uhr: Slavia Prag - Hapoel Be’er Scheva

- Hapoel Be’er Scheva 21.00 Uhr: Granada - PSV Eindhoven

21.00 Uhr: Molde FK - Dundalk

21.00 Uhr: Real Sociedad - Rijeka

- 21.00 Uhr: Roma - Young Boys

21.00 Uhr: Benfica - Lech Posen

- Posen 21.00 Uhr: Omonia Nikosia - PAOK

- PAOK 21.00 Uhr: Arsenal - Rapid Wien

10. Dezember 2020: Gruppenphase, 6. Spieltag

18.55 Uhr: Bayer Leverkusen - Slavia Prag

- 18.55 Uhr: ZSKA Sofia - Roma

Sofia - Roma 18.55 Uhr: Standard - Benfica

18.55 Uhr: Dundalk - Arsenal

- 18.55 Uhr: Lech Posen - Rangers

Posen - Rangers 18.55 Uhr: PSV Eindhoven - Omonia Nikosia

- 18.55 Uhr: Rijeka - AZ

- AZ 18.55 Uhr: Rapid Wien - Molde FK

- Molde FK 18.55 Uhr: PAOK - Granada

18.55 Uhr: Hapoel Be’er Scheva - OGC Nizza

18.55 Uhr: Neapel - Real Sociedad

- 18.55 Uhr: Young Boys - CFR Cluj

21.00 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Gent

- Gent 21.00 Uhr: Sparta Prag - Milan

- Milan 21.00 Uhr: Ludogorez Rasgrad - LASK

- LASK 21.00 Uhr: Dinamo - ZSKA Moskau

21.00 Uhr: Celtic - Lille

21.00 Uhr: M. Tel-Aviv - Sivasspor

21.00 Uhr: Tottenham - Antwerp

- 21.00 Uhr: Braga - Sorja

21.00 Uhr: Wolfsberg - Feyenoord

- Feyenoord 21.00 Uhr: Liberec - Roter Stern

- Roter Stern 21.00 Uhr: Villarreal - Qarabag

21.00 Uhr: Leicester - AEK

Europa League 2020/21 - K.o.-Phase : Runde der letzten 32

18. Februar 2021: Letzten 32, Hinrunde

18.55 Uhr: Young Boys - Leverkusen

18.55 Uhr: Dynamo Kyiv - Club Brugge

18.55 Uhr: Real Sociedad - Man. United

- Man. United 18.55 Uhr: Crvena zvezda - Milan

18.55 Uhr: Slavia Praha - Leicester

18.55 Uhr: Olympiacos - PSV

18.55 Uhr: Braga - Roma

18.55 Uhr: Krasnodar - Dinamo Zagreb

- 18.55 Uhr: Wolfsberg - Tottenham

- 21.00 Uhr: Molde - Hoffenheim

21.00 Uhr: Benfica - Arsenal

- 21.00 Uhr: Antwerp - Rangers

- Rangers 21.00 Uhr: Granada - Napoli

21.00 Uhr: M. Tel-Aviv - Shakhtar Donetsk

21.00 Uhr: LOSC - Ajax

21.00 Uhr: Salzburg - Villarreal

24. Februar 2021: Letzten 32, Rückrunde

18.00 Uhr: Tottenham - Wolfsberg

25. Februar 2021: Letzten 32, Rückrunde

18.55 Uhr: Ajax - LOSC

- LOSC 18.55 Uhr: Shakhtar Donetsk - M. Tel-Aviv

- M. Tel-Aviv 18.55 Uhr: Napoli - Granada

- Granada 18.55 Uhr: Hoffenheim - Molde

Molde 18.55 Uhr: Villarreal - Salzburg

18.55 Uhr: Rangers - Antwerp

18.55 Uhr: Arsenal - Benefica

- Benefica 21.00 Uhr: Dinamo Zagreb - Krasnodar

- 21.00 Uhr: Milan - Crvena zvezda

21.00 Uhr: Roma - Braga

21.00 Uhr: PSV - Olympiacos

21.00 Uhr: Man. United - Real Sociedad

21.00 Uhr: Club Brugge - Dynamo Kyiv

- Dynamo Kyiv 21.00 Uhr: Leverkusen - Young Boys

Young Boys 21.00 Uhr: Leicester - Slavia Praha

11. März 2021: Achtelfinale Runde 1

18.55 Uhr: ManUnited - Milan

- Milan 18.55 Uhr: Dynamo Kiew - Villarreal

- Villarreal 18.55 Uhr: Ajax - Young Boys

- Young Boys 18.55 Uhr: Slavia Prag - Rangers

- Rangers 21.00 Uhr: Olympiakos - Arsenal

21.00 Uhr: Granada - Molde FK

21.00 Uhr: Tottenham - Dinamo

- Dinamo 21.00 Uhr: Roma - Donezk

18. März 2021: Achtelfinale Runde 2

18.55 Uhr: Arsenal - Olympiakos

- Olympiakos 18.55 Uhr: Dinamo - Tottenham

18.55 Uhr: Molde FK - Granada

18.55 Uhr: Donezk - Roma

- Roma 21.00 Uhr: Villarreal - Dynamo Kiew

21.00 Uhr: Rangers - Slavia Prag

21.00 Uhr: Milan - ManUnited

21.00 Uhr: Young Boys - Ajax

8. April 2021: Viertelfinale Runde 1

21.00 Uhr: Arsenal - Slavia Prag

- 21.00 Uhr: Granada - ManUnited

21.00 Uhr: Ajax - Roma

- Roma 21.00 Uhr: Dinamo - Villarreal

15. April 2021: Viertelfinale Runde 2

21.00 Uhr: Slavia Prag - Arsenal

- 21.00 Uhr: Villarreal - Dinamo

21.00 Uhr: ManUnited - Granada

- Granada 21.00 Uhr: Roma - Ajax

29. April 2021: Halbfinale Runde 1

21 Uhr: ManUnited - Roma

- Roma 21 Uhr: Villarreal - Arsenal

6. Mai 2021: Halbfinale Runde 2

21 Uhr: Roma - ManUnited

21 Uhr: Arsenal - Villarreal

26. Mai 2021: Finale

Teams noch unklar

Alle Termine der K.o.-Phase im Überblick

18.02.2021-25.02.2021 Runde der letzten 32

11.03.2021-18.03.2021 Achtelfinale

08.04.2021-15.04.2021 Viertelfinale

29.04.2021-06.05.2021 Halbfinale

26.05.2021 Finale Europa League

Auslosungen für die Europa League 20/21: Termine und Datum im Überblick

Die Auslosung für die Europa League 2020/21 findet immer in Nyon, im Stammsitz der UEFA, in der Schweiz statt. Die Termine waren wie folgt:

09.08.2020 Auslosung Vorrunde

10.08.2020 Auslosung erste Qualifikationsrunde

31.08.2020 Auslosung zweite Qualifikationsrunde

01.09.2020 Auslosung dritte Qualifikationsrunde

18.09.2020 Auslosung Playoffs

02.10.2020 Auslosung Gruppenphase

14.12.2020 Auslosung Runde der letzten 32

26.02.2020 Auslosung Achtelfinale

19.03.2020 Auslosung Viertel- und Halbfinale

Europa League 20/21: Die Begegnungen der letzten 32 im Überblick

Wolfsberg (AUT) - Tottenham (ENG)

(AUT) - (ENG) Dynamo Kyiv (UKR) - Club Brugge (BEL)

(BEL) Real Sociedad ( ESP ) - Man. United (ENG)

( ) - Man. United (ENG) Benfica (POR) - Arsenal (ENG)

(POR) - (ENG) Crvena zvezda (SRB) - Milan (ITA)

Antwerp (BEL) - Rangers (SCO)

(BEL) - Rangers (SCO) Slavia Praha (CZE) - Leicester (ENG)

Salzburg (AUT) - Villarreal ( ESP )

(AUT) - Villarreal ( ) Braga (POR) - Roma (ITA)

Krasnodar (RUS) - Dinamo Zagreb (CRO)

(RUS) - (CRO) Young Boys (SUI) - Leverkusen (GER)

(GER) Molde (NOR) - Hoffenheim (GER)

(GER) Granada ( ESP ) - Napoli (ITA)

) - (ITA) M. Tel-Aviv (ISR) - Shakhtar Donetsk (UKR)

(UKR) LOSC (FRA) - Ajax ( NED )

( ) Olympiacos (GRE) - PSV ( NED )

Europa League 20/21: Die Auslosung vom 19.3.21 für das Viertelfinale

Granada - Man. United

Arsenal - Slavia Praha

- Slavia Praha Ajax - Roma

- Roma Dinamo Zagreb - Villarreal

Finalspiele der Europa League 2020/21: Der Spielort

Finalspielort der EL-Saison 20/21 wird Danzig sein. Danzig war der ursprüngliche Austragungsort für die 2019/20er Saison, der allerdings aufgrund der Corona-Epidemie nach Köln verlegt worden war. Das Finale findet am 26. Mai 2021 statt.

