UEFA Super Cup live: Liverpool - Chelsea im TV und Live-Stream sehen

UEFA Super Cup: Am Mittwoch spielen der FC Liverpool und der FC Chelsea gegeneinander. Das Fußballspiel wird live im TV und Stream übertragen. Hier die Infos.

Von Julian Würzer

Am 14. August bietet der UEFA Super Cup 2019 wieder Fußball vom Feinsten live im TV und Stream. Es ist 44. Ausgabe des jährlichen Fußballspiels zwischen den amtierenden Meistern der beiden wichtigsten europäischen Klubwettbewerbe, der UEFA Champions League und der UEFA Europa League. In diesem Jahr treffen der FC Liverpool und der FC Chelsea aufeinander.

Seit Jahren spielen beide Vereine in der Premier League regelmäßig um die Meisterschaft mit. In der abgelaufenen Saison setzten sich die beiden Teams auch international an die Spitze. Der FC Chelsea gewann die Euro League - und vorher im Halbfinale gegen die Eintracht Frankfurt.

Der FC Liverpool holte den größten Titel auf Vereinsebene - die Champions League. Nun spielen die Mannschaften den UEFA Super Cup aus. Wo ist das Spiel zu sehen? Welche Stars stehen auf dem Platz? Hier eine Übersicht.

Live-Stream und TV: Was ist der UEFA Super Cup?

Im UEFA Super Cup spielen die Sieger der beiden europäischen Vereinswettbewerbe gegeinander. Der Champions-League-Sieger FC Liverpool trifft auf den Euro-League-Sieger FC Chelsea. In diesem Jahr treffen zum ersten Mal zwei englische Mannschaften im UEFA Super Cup aufeinander. Das Spiel ist das europäische Pendant zum deutschen Supercup, in dem der FC Bayern München der Borussia Dortmund am Samstag mit 0:2 unterlag. Der UEFA Super Cup gilt als Eröffnung der europäischen Fußballsaison. Rekordsieger sind mit jeweils fünf Titeln der FC Barcelona und AC Mailand.

UEFA Super Cup: Liverpool vs. Chelsea im TV und Live-Stream

Der UEFA Super Cup läuft nur im PayTV. Sowohl Sky Sport zeigt das Spiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool wie auch der Streaminganbieter DAZN. Das Spiel wird am Mittwoch, 14. August, ab 21 Uhr ausgetragen. Beide PayTV-Sender berichten bereits vorab und senden live aus dem Vodafone Park in Istanbul.

UEFA Super Cup live: Auf welche Stars können sich Liverpool-Fans freuen?

Der große Star der Mannschaft steht an der Seitenlinie: Jürgen Klopp. Der deutsche Trainer übernahm die "Reds" im Jahr 2015. Im vergangenen Fußballjahr führte er den Verein zum Champions-League-Sieg. In der Premier League belegten die Liverpooler den zweiten Platz hinter Manchester City. Ein Erfolgsgarant in der abgelaufenen Saison war Abwehrchef Virgil van Dijk. Der Niederländer gilt derzeit als bester Verteidiger Welt und darf sich in diesem Jahr sogar Chancen auf die Weltfußballer-Auszeichnung ausrechnen.

Einer der Erfolgsgaranten des FC Liverpool: Virgil van Dijk (rotes Trikot). Bild: Martin Rickett/PA Wire, dpa

Im Angriff wirbelt das Trio Mo Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino. Besondere Neuzugänge vermeldete der FC Liverpool bislang noch nicht. Der interessanteste Mann ist bislang der spanische Torwart Adrián , der von West Ham United an die Anfield Road wechselte. Der Keeper wird aber nur die Nummer zwei hinter Alisson Becker sein.

Wie ist der FC Chelsea diese Saison aufgestellt?

Der Erfolgstrainer der vergangenen Saison Maurizio Sarri wechselte zu Juventus Turin. Sein Nachfolger ist die Chelsea-Legende Frank Lampard. Er trainierte zuletzt den englischen Zweitligisten Derby County und scheiterte nur knapp am Aufstieg in die Premier League. Für Frank Lampard ist der UEFA Super Cup die erste Chance auf einen Titel als Trainer. Interessant zu beobachten, wird sein, wie der FC Chelsea in dieser Saison den Abgang von Superstar Eden Hazard verkraftet.

Mittlerweile spielt der Ex-Dortmunder Christian Pulisic für den FC Chelsea. Dort soll er den Abgang von Eden Hazard kompensieren. Bild: Virginie Lefour/BELGA, dpa

Die hinterlassene Lücke soll der Ex-Dortmunder Christian Pulisic füllen. Auch der Ex-Augsburger Abdul Rahman Baba steht nach einer Leihe wieder im Kader des FC Chelsea. Dass er spielt, wird eher unwahrscheinlich sein. Der Star des Teams ist der französische Mittelfeldspieler N'Golo Kanté. Er wird im UEFA Super Cup wohl eine entscheidende Rolle spielen, um das Umschaltspiel des FC Liverpool zu unterbinden. Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger fällt nach einer Knie-OP noch aus.

Welche Besonderheiten bringt der UEFA Super Cup mit?

In diesem Jahr leitete erstmals eine Schiedsrichterin ein bedeutendes Spiel auf europäischer Ebene. Die Französin Stéphanie Frappart wurde als Leiterin der Partie angesetzt. Die 35-Jährige pfiff das Finale der Frauen-Weltmeisterschaft zwischen den USA und den Niederlanden.

Schiedsrichterin Stephanie Frappart wird den Supercup zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea leiten. Bild: Michel Spingler/AP, dpa

