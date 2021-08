Übertragung: So sehen Sie den UEFA Supercup 2021 mit Chelsea - Villarreal im TV oder Live-Stream

Im UEFA Supercup 2021 lautet die Partie Chelsea gegen Villarreal. Welcher Sender ist für die Übertragung zuständig? Läuft das Spiel im Free-TV und gratis im Live-Stream? Hier finden Sie auch alle Infos zu Termin und Uhrzeit.

Im UEFA Supercup 2021 treffen Chelsea und Villarreal aufeinander. Der Wettkampf wird jährlich zwischen den Champions- und Europa League Gewinnern der vergangenen Saison ausgetragen. Villarreal nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal beim UEFA Supercup 2021 teil. Hier in diesem Artikel lesen Sie alles Wichtige zur Übertragung des Spiels. Außerdem finden Sie Infos zu den einzelnen Mannschaften.

Chelsea - Villarreal: Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream? Termin und Uhrzeit im Überblick

Chelsea gegen Villarreal ist nicht im Free-TV zu sehen. Lesen Sie hier die wichtigsten Informationen zur Übertragung des Spiels:

Spiel: Chelsea - Villarreal , UEFA Supercup 2021

- , 2021 Datum: 11. August 2021

11. August 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: National Football Stadium (Windsor Park)

(Windsor Park) Übertragung: DAZN

DAZN Free-TV: keine Übertragung

Chelsea vs. Villarreal: Übertragung live im Fernsehen und Stream - UEFA Supercup 2021 auf welchem Sender?

Das Spiel Chelsea gegen Villarreal wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Trotzdem gibt es eine Übertragung: DAZN zeigt das Spiel um 21 Uhr im Live-Stream. Der Streaminganbieter wird laut Kicker.de seine Preise ab August 2021 von monatlich 11,99 Euro auf monatlich 14,99 Euro erhöhen. Die Preise sollen auch für Bestandskunden gelten. Durch die Preiserhöhung will der Streaminganbieter auch sein Angebot erweitern.

Was ist der UEFA Supercup 2021?

2021 findet zum 46. Mal der UEFA Supercup statt. Der Wettbewerb findet jedes Jahr zwischen den Gewinnern der UEFA Champions League und der UEFA Europa League der beendeten Saison statt. Ursprünglich hieß der Wettkampf European Supercup, er wurde aber 1995 zu UEFA Supercup umbenannt. Der FC Barcelona steht mit insgesamt 5 Siegen an der Spitze der Supercup-Tabelle.

Chelsea gegen Villarreal: ein direkter Vergleich vor dem UEFA Supercup 2021

Der FC Chelsea musste in den vergangenen fünf Spielen drei Niederlagen einstecken. Gegen Manchester City konnte die Mannschaft aber zuletzt mit 1:0 gewinnen. Die Bilanz der letzten fünf Spiele lautet: drei Niederlagen, zwei Siege.

Der FC Villarreal erspielte im Europa League Finale am 25. Mai 2021 gegen Manchester United ein Unentschieden. Villarreal gewann dann im Elfmeterschießen. Ansonsten konnte die Mannschaft in den vergangenen fünf Partien zwei Siege erspielen, musste sich aber auch mit zwei Niederlagen zufrieden geben. Für Villarreal wird das Spiel am 11. August die erste Teilnahme am Supercup sein.

Das sind die Trainer von Chelsea und Villarreal

FC Chelsea (London)

Der 47-jährige deutsche Trainer Thomas Tuchel hat Anfang Juni 2021 seinen Vertrag bei Chelsea bis 2024 verlängert. Unter ihm konnte Chelsea die UEFA Champions League 2020/21 gewinnen. Thomas Tuchel war früher Trainer von Borrusia Dortmund.

Thomas Tuchel will mit dem FC Chelsea nach der Champions League auch den UEFA Supercup gewinnen. Foto: Susana Vera/Pool Reuters via AP/dpa

FC Villarreal (Spanien)

Der Cheftrainer vom FC Villarreal ist Unai Emery. Mit ihm konnte die Mannschaft zuletzt die UEFA Europa League 2020/2021 gewinnen. Für Villarreal war der Europa League Sieg eine Premiere, Trainer Unai Emery konnte allerdings bereits zum vierten Mal gemeinsam mit seiner Mannschaft den Pokal in den Händen halten. Das hat ihm den Titel Mr. Europa League eingebracht. Kein Trainer gewann den zweitwichtigsten europäischen Club-Wettbewerb häufiger.

Nach dem Europa League Sieg warf die Mannschaft ihren Trainer in die Höhe. "Das Geheimnis von Unai? Er ist ein großartiger Trainer", sagte Mittelfeldspieler Étienne Capoue in einem Interview nach dem Spiel. "Er braucht nichts mehr zu beweisen. Er ist weltklasse - das hat er wieder gezeigt."

Nach dem Triumph in der Europa League feierten die Villarreal-Profis ihren Trainer Unai Emery. Foto: Janek Skarzynski/Pool AFP/AP/dpa

