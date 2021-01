vor 52 Min.

US-Medien: Harden wechselt von den Rockets zu den Nets

Der unzufriedene Superstar James Harden hat laut übereinstimmenden US-Medienberichten seinen Willen bekommen und wechselt in einer spektakulären Aktion von den Houston Rockets zum NBA-Konkurrenten Brooklyn Nets.

Dort spielt der 31 Jahre alte Basketballer mit dem mächtigen Bart zukünftig gemeinsam mit Kevin Durant und Kyrie Irving in einer eher seltenen Kombination von drei sportlichen Schwergewichten in einer Mannschaft.

Das komplexe Tauschgeschäft, an dem offenbar mehrere Teams beteiligt sind, war am Mittwoch zunächst noch nicht offiziell. Welche Spieler und Zugriffsrechte in zukünftigen Drafts die Rockets bekommen, war daher unklar.

Harden hatte in den vergangenen Wochen keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit gemacht und sich am Tag vor dem Geschäft öffentlich so deutlich wie nie zuvor geäußert. "Diese Situation ist verrückt und die Probleme können nicht gelöst werden", sagte er nach der Niederlage gegen die Los Angeles Lakers am Dienstag. Die Rockets seien zu schwach. Harden war in seiner Karriere noch nie NBA-Meister.

