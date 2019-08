vor 36 Min.

US Open 2019, Tag 5: Spielplan, Termine und Live-Übertragung im TV und Stream

US Open 2019, Tag 5 live im TV und Stream sehen: Am Donnerstag erreichte Julia Görges in New York die dritte Runde. Heute geht es weiter: Hier die Infos zu Spielplan und Termine.

US Open 2019, Tag 5 steht an. Heute geht es mit der dritten Runde weiter. Die Infos zu Spielplan, Termine und der Übertragung live im TV und Stream - hier.

US Open 2019, Tag 5: Heute startet für die Tennis-Profis im Einzel die dritte Runde. Der deutsche Tennisspieler Dominik Koepfer tritt am Freitag gegen Nikolos Bassilaschwili aus Georgien an. Es geht um den Einzug ins Achtelfinale der US Open. Am Samstag wird die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, gegen Aljaz Bedene aus Slowenien spielen.

Auch die deutschen Tennis-Damen haben die dritte Runde erreicht. Julias Görges besiegte am Donnerstag die US-Amerikanerin Francesca Di Lorenzo mit 7:5, 6:0. Andrea Petkovic gewann das Match gegen die tschechische Spielerin Petra Kvitova.

Alle Infos zu Terminen und Live-Übertragung im TV und Stream der US Open 2019 finden Sie hier.

US Open 2019 live in der Übertragung: TV & Live-Stream

Wo, wann und wie werden die US Open 2019 live im TV und Live-Stream übertragen, fragen sich Tennis-Fans in Deutschland. Gibt es den Grand Slam im Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV?

Die Spiele der US Open werden 2019 auf Eurosport live in TV, Fernsehen und Stream übertragen. Ab dem 26.8.2019 sendet Eurosport Tag für Tag ab 11 Uhr. Die Übertragung der Nachtspiele beginnt um 19 Uhr. Im Laufe des Turniers können sich die Übertragungszeiten leicht verändern, da immer weniger Partien pro Tag stattfinden.

Wer mehr Tennis-Matches der US Open verfolgen will, kann dies noch zusätzlich auf Eurosport 2. Wer so gut wie alle Spiele der US Open 2019 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream sehen möchte, braucht den Eurosport Player im Abo. Der kostet zwar, ist aber auch jederzeit monatlich kündbar.

US Open auf Eurosport: Kommentatoren und Moderatoren

Als Kommentatoren kommen unter anderem Matthias Stach, Boris Becker und Barbara Rittner zum Einsatz.

US Open 2019 im Überblick: Termine, Spielplan, Datum des Grand Slam-Turniers

Die US Open sind als Grand Slam Turnier ein sehr großes Ereignis mit sehr vielen Terminen. In diesem Jahr handelt es sich um die 139. Ausgabe des Turniers. Es ist das letzte von vier Grand-Slam-Turnieren der Tennis-Saison 2019. Die US Open laufen vom 26. August bis 8. Septe,mber 2019 in New York (USA).

Es ist an dieser Stelle kaum möglich, den Zeitplan bzw. Spielplan des Tennis-Turniers in seiner Fülle wiederzugeben. Alles zu Datum, Terminen, Zeitplan und Spielplan finden Sie hier auf der offiziellen Seite der US Open 2019.

US Open: Wie hoch sind die Preisgelder der Damen und Herren?

Bei den US Open geht es nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um jede Menge Geld. Die Sieger (Damen und Herren) bekommen für einen Sieg 3.850.000 Millionen Dollar, die Sieger im Doppel 740.000 Dollar und im Mixed immerhin noch 160.000 Dollar.

Titelverteidiger bei den Herren ist der Serbe Novak Djokovic und Titelverteidigerin bei den Damen die Japanerin Naomi Osaka.

Favoriten und Favoritinnen der US Open 2019

Wer sind die Favoriten bei den US Open 2019?

Herren: Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Kei Nishikori, Alexander Zverev

Damen: Serena Williams, Margaret Court, Naomi Osaka, Ash Barty, Simona Halep

