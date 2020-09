06:04 Uhr

US Open 2020 am Mittwoch: Spielplan, Zeitplan, Termine, Ergebnisse heute am 9.9.20

Die US-Open 2020 sind in vollem Gange. Heute stehen bereits die Viertelfinals an. Infos rund um Spielplan, Zeitplan, Termine, Zeitverschiebung und Ergebnisse des Turniers: hier.

Von Carla Gospodarek

Mit den US Open 2020 ging am 31. August eines der größten Tennis-Turniere der Welt los. Bei dem Turnier sollen trotz der aktuellen Corona-Situation alle Partien planmäßig ausgetragen werden - allerdings ohne Zuschauer. Als Titelverteidiger geht in diesem Jahr bei den Damen die 20-jährige Bianca Andreescu und bei den Herren Tennis-Superstar Rafael Nadal ins Rennen.

Bei den deutschen Profis starteten Angelique Kerber und Alexander Zverev mit den besten Chancen ins Turnier. Kerber schied nun allerdings im Achtelfinale aus, Zverev hingegen siegte im Viertelfinale und kämpft nun im Halbfinale um den Sieg.

Alle Infos rund um Spielplan, Zeitplan, Termine und aktuelle Ergebnisse finden Sie hier. Außerdem informieren wir Sie über die Zeitverschiebung.

US Open 2020: Spielplan, Zeitplan und Termine

Die US Open sind als Grand Slam Turnier ein sehr großes Ereignis mit sehr vielen Terminen. In diesem Jahr handelt es sich um die 140. Ausgabe des Turniers. Die US Open laufen vom 31. August bis 13. September 2020 in New York (USA).

An dieser Stelle sehen Sie den offiziellen Zeitplan mit allen Terminen sowie Uhrzeiten (deutsche Zeit) des Turniers:

Runde 1, Montag, 31. August 2020

Vorrunde der Damen und Herren: 17.00 Uhr

der Damen und Herren: 17.00 Uhr Vorrunde der Damen und Herren: 01.00 Uhr (Nacht auf Dienstag)

Runde 1, Dienstag, 1. September 2020

Vorrunde der Damen und Herren: 17.00 Uhr

der Damen und Herren: 17.00 Uhr Vorrunde der Damen und Herren: 01.00 Uhr (Nacht auf Mittwoch)

Runde 2, Mittwoch, 2. September 2020

Vorrunde der Damen und Herren: 17.00 Uhr

der Damen und Herren: 17.00 Uhr Vorrunde der Damen und Herren: 01.00 Uhr (Nacht auf Donnerstag)

Runde 2, Donnerstag, 3. September 2020

Vorrunde der Damen und Herren: 17.00 Uhr

der Damen und Herren: 17.00 Uhr Vorrunde der Damen und Herren: 01.00 Uhr (Nacht auf Freitag)

Runde 3, Freitag, 4. September 2020

Vorrunde der Damen und Herren: 17.00 Uhr

der Damen und Herren: 17.00 Uhr Vorrunde der Damen und Herren: 01.00 Uhr (Nacht auf Samstag)

Runde 3, Samstag, 5. September 2020

Vorrunde der Damen und Herren: 17.00 Uhr

der Damen und Herren: 17.00 Uhr Vorrunde der Damen und Herren: 01.00 Uhr (Nacht auf Sonntag)

Achtelfinale, Sonntag, 6. September 2020

Achtelfinale der Damen und Herren: 17.00 Uhr

Achtelfinale der Damen und Herren: 01.00 Uhr (Nacht auf Montag)

Achtelfinale, Montag, 7. September 2020

Achtelfinale der Damen und Herren: 17.00 Uhr

Achtelfinale der Damen und Herren: 01.00 Uhr (Nacht auf Dienstag)

Viertelfinale, Dienstag, 8. September 2020

Viertelfinale der Damen und Herren: 17.00 Uhr

Viertelfinale der Damen und Herren: 01.00 Uhr (Nacht auf Mittwoch)

Viertelfinale, Mittwoch, 9. September 2020

Viertelfinale der Damen und Herren: 17.00 Uhr

Viertelfinale der Damen und Herren: 01.00 Uhr (Nacht auf Donnerstag)

Halbfinale, Donnerstag, 10. September 2020

Halbfinale der Damen: 01.00 Uhr (Nacht auf Freitag)

Halbfinale, Freitag, 11. September 2020

Halbfinale der Herren im Doppel: 18.00 Uhr

der Herren im Doppel: 18.00 Uhr Halbfinale der Herren: 22.00 Uhr

Finale, Samstag, 12. September 2020

Mixed-Finale im Doppel: 18.00 Uhr

Finale der Damen: 22.00 Uhr

Finale, Sonntag, 13. September 2020

Finale der Damen im Doppel: 19.00 Uhr

Finale der Herren: 22.00 Uhr

Ergebnisse bei den US Open 2020

Auf der offiziellen Seite zu den US Open 2020 finden Sie alle Ergebnisse.

Resultate zu vergangenen Partien gibt es hier: zur Website.

Live-Ergebnisse zu aktuellen Partien gibt es hier: zur Website.

US Open 2020: Wie hoch sind die Preisgelder der Profis?

Bei den US Open geht es nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um jede Menge Geld. Die Sieger (Damen und Herren) bekommen für einen Turniergewinn 3.850.000 Millionen Dollar, die Gewinner im Doppel 740.000 Dollar und im Mixed immerhin noch 160.000 Dollar.

Zeitverschiebung bei den US Open 2020: Umrechnung in deutsche Zeit

Weil Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika in unterschiedlichen Zeitzonen liegen, müssen die Startzeiten der Partien bei den US Open in deutsche Zeit umgerechnet werden. Die Zeit in New York ist aktuell sechs Stunden hinter der Zeit in Deutschland.

