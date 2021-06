U.S. Open 2021 im Golf: Übertragung im TV und Stream

Die U.S. Open der Herren finden vom 17. bis 20. Juni in Kalifornien, USA, statt – und zwar mit Fans. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream finden Sie hier.

Das zweitälteste Golf-Major-Turnier, die U.S. Open, findet ab sofort wieder nördlich von San Diego auf dem legendären Torrey Pines Golf Course in Kalifornien statt. Vom 17. bis 20. Juli misst sich die internationale Golfelite bei diesem Major-Turnier. Eine begrenzte Anzahl von Zuschauern ist zugelassen, das hat die Golf Association der United States Ende April verkündet. Beim US Masters in Augusta im April 2020 waren erstmals wieder Zuschauer zugelassen worden.

Wissenswertes zum genauen Datum und der Ausstrahlung im Free-TV und Live-Stream finden Sie hier in unserem Überblick.

U.S. Open heute: Live-Übertragung im TV

DIE USGA hatte am 19. April 2021 verkündet, dass wieder Fans zu den Golfturnieren zugelassen werden. Die U.S. Open der Herren starten ab sofort, die 76. U.S. Women*s Open im "The Olympic Club" in San Francisco Anfang wurden bereits Anfang Juni 2021 ausgetragen.

Was : Major-Turnier 121. U.S. Open Herren

: Major-Turnier 121. Wann : 17. bis 20. Juni 2021

: 17. bis 20. Juni 2021 Wo : Torry Pines Golf Course, San Diego , Kalifornien

: Course, , Übertragung : Sky und SkyGo





: Sky und Was : 76. U.S. Women's Open

: Wann : 3. bis 6. Juni 2021

: 3. bis 6. Juni 2021 Wo : The Olympic Club (Lake Course), San Francisco , Kalifornien

: The Olympic Club (Lake Course), , Übertragung: Sky und SkyGo

U.S. Open heute live im Free-TV oder Stream: Sky, Eurosport oder ARD/ZDF?

Sky und SkyGo halten die Fernsehrechte an den Major-Turnieren im Golf. Die U.S. Open-Turniere können von Fans live im Fernsehen und Stream verfolgt werden, allerdings nicht im Free-TV oder Gratis-Stream. Für die Übertragung müssen sich Fans kostenpflichtig bei Sky oder dem SkyGo Live-Stream-Portal anmelden. Der Pay-TV-Sender DAZN und die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF oder Eurosport übertragen das Turnier nicht.

Live-Übertragung der U.S. Open 2021: Datum, Uhrzeit, Termine, Sender

Spieltag Datum Uhrzeit Sender U.S. Open - 1. Tag in San Diego , Kalifornien Do. 17.06.2021 20 bis 4 Uhr Sky Sport 1 U.S. Open - 2. Tag in San Diego , Kalifornien Fr. 18.06.2021 19 bis 3 Uhr Sky Sport 2 U.S. Open - 3. Tag in San Diego , Kalifornien Sa. 19.06.2021 19 bis 3 Uhr Sky Sport 1 U.S. Open - 4. Tag in San Diego , Kalifornien So. 20.06.2021 18 bis 2 Uhr Sky Sport 2

U.S. Open: Trophäe und Preisgeld

Der Sieger der U.S. Open der Herren erhält die U.S.-Open-Trophy sowie etwa 2 Millionen Dollar Preisgeld. Im Gegensatz zu den anderen Trophäen der Major-Turniere trägt die U.S.-Open-Trophy keinen Namen.

Sieger der letzten Jahre: Resultate und Ergebnisse

Spieler Land Jahr Bryson DeChambeau USA

2020 Gary Woodland USA 2019 Brooks Koepka USA 2017, 2018 Dustin Johnson USA 2016 Jordan Spieth USA 2015 Martin Kaymer Deutschland 2014 Justin Rose England 2013 Webb Simpson USA 2012 Rory Mcllroy Nordirland 2011 Graeme McDowell Nordirland 2010 Lucas Glover USA 2009 Tiger Woods USA 2000, 2002, 2008 Ángel Cabrera Argentinien 2007 Geoff Ogilvy Australien 2006 Michael Campbell Neuseeland 2005 Retief Goosen Südafrika 2001, 2004 Jim Furyk USA 2003 Payne Stewart USA 1999 Lee Janzen USA 1998

