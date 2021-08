Die Übertragung der US Open 2021: Grand-Slam-Tennis live

Wie Sie die Tennis-Profis bei den US Open 2021 live verfolgen können, welche Streams und Sender übertragen und den genauen Sendeplan in der Übersicht - das alles erfahren Sie hier.

Die US Open 2021, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, finden vom 30. August 2021 bis zum 12. September 2021 im Flushing-Meadows-Park in Queens, New York City, statt. Wann Sie einschalten müssen, wenn Titelverteidiger Dominic Thiem und Naomi Ōsaka auf ihre Herausforderer treffen, welche Sender die Tennis US Open 2021 live im Free-TV und Pay-TV übertragen und das gesamte Livestream-Angebot: In diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Übertragung der US Open 2021 mit Sender, Uhrzeit, Datum und Matches.

US Open 2021: Tennisstars live bei Eurosport und Sky

Die Übertragung der US Open liegt 2021 ganz bei Eurosport. Der Sportsender überträgt das gesamte Grand-Slam-Turnier live aus dem Flushing-Meadows-Park. Und zwar sowohl im Free-TV auf Eurosport 1 als auch beim Pay-TV-Sender Eurosport 2. Auch Sky-Abonnenten können mit dem richtigen Paket alle US Open Tennismatches 2021 live und in HD bei Eurosport 1HD, Eurosport 2HD und Eurosport360HD. Die Live-Übertragungen beginnen in Deutschland am Nachmittag, abends oder spätnachts. Vormittags, zwischen Live-Übertragungen oder direkt davor zeigt Eurosport die Aufzeichnungen vergangener Matches.

Das ist der Sendeplan für die Übertragung des US Open Tennisturniers 2021 mit Datum, Uhrzeit, Termin und Sender

Datum Uhrzeit Event TV 30.08.2021 16.50 bis 3 Uhr 1. Runde Eurosport 2HD 30.08.2021 17.30 bis 5 Uhr 1. Runde Eurosport 1 31.08.2021 16.50 bis 3 Uhr 1. Runde Eurosport 2HD 31.08.2021 17.45 bis 5 Uhr 1. Runde Eurosport 1 01.09.2021 16.50 bis 5 Uhr 2. Runde Eurosport 2HD 01.09.2021 17.45 bis 5 Uhr 2. Runde Eurosport 1 02.09.2021 16.50 bis 5 Uhr 2. Runde, 1. Runde Doppel Eurosport 2HD 02.09.2021 17.45 bis 5 Uhr 2. Runde, 1. Runde Doppel Eurosport 1 03.09.2021 16.50 bis 5 Uhr 3. Runde, 2. Runde Doppel Eurosport 2HD 03.09.2021 17.45 bis 5 Uhr 3. Runde, 2. Runde Doppel Eurosport 1 04.09.2021 16.50 bis 5 Uhr 3. Runde, 2. Runde Doppel Eurosport 2HD 04.09.2021 17.45 bis 5 Uhr 3. Runde, 2. Runde Doppel Eurosport 1 05.09.2021 16.50 bis 5 Uhr Achtelfinale, 3. Runde Doppel Eurosport 2HD 05.09.2021 21.15 bis 5 Uhr Achtelfinale Eurosport 1 06.09.2021 16.45 bis 5 Uhr Achtelfinale Eurosport 1 06.09.2021 18 bis 3 Uhr Achtelfinale, 3. Runde Doppel Eurosport 2HD 07.09.2021 18 bis 20 Uhr Viertelfinale Damen Eurosport 1 07.09.2021 20 bis 23 Uhr Viertelfinale Herren Eurosport 1 08.09.2021 1 bis 3 Uhr Viertelfinale Damen Eurosport 1 08.09.2021 3 bis 6 Uhr Viertelfinale Herren Eurosport 1 08.09.2021 18 bis 20 Uhr Viertelfinale Damen Eurosport 1 08.09.2021 20 bis 23 Uhr Viertelfinale Herren Eurosport 1 09.09.2021 1 bis 3 Uhr Viertelfinale Damen Eurosport 1 09.09.2021 3 bis 6 Uhr Viertelfinale Herren Eurosport 1 10.09.2021 00.45 bis 5 Uhr Halbfinale Damen Eurosport 1 10.09.2021 18 bis 20 Uhr Finale Herren-Doppel Eurosport 1 10.09.2021 21 bis 4 Uhr Halbfinale Herren Eurosport 1 11.09.2021 22 bis 0 Uhr Finale Damen Eurosport 1 12.09.2021 19 bis 21 Uhr Finale Damen Doppel Eurosport 1 12.09.2021 22 bis 1 Uhr Finale Herren Eurosport 1

Werden die US Open 2021 (Tennis) auch im Free-TV übertragen?

Auf Eurosport 1 können Sie die US Open 2021 live im Free-TV sehen. Das lineare Programm des Sportsenders beinhaltet alle Matches ab dem Viertelfinale. Für gewöhnlich laufen die Highlight-Matches mit den wichtigsten Tennisgrößen wie Novak Djokovic, Alexander Zverev, Daniil Medvedev und Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Angelique Kerber im Free-TV. Die Matches der Underdogs und Newcomer hingegen werden in den Runden bis zum Achtefinale voraussichtlich bei Eurosport 2 und im Eurosport Player übertragen.

Livestreams: So sehen Sie die Übertragung der US Open 21 Tennismatches online

Auch in Sachen Livestreams hat Eurosport bei der Übertragung der US Open 2021 die Überhand: Im kostenpflichtigen Eurosport Player können Tennis-Fans alle Matches im Livestream verfolgen und On-Demand abrufen. Auch die Streaming Plattformen DAZN und Joyn beinhalten Eurosportformate als Livestream. Das lineare Programm von Eurosport 1 können Sie bei Joyn auch als Livestream abspielen und so zu den Sendezeiten die US Open live und kostenlos im Stream verfolgen.

Das Wichtigste zu den US Open 2021 in Flushing Meadows: Zuschauer, Favoriten, Preisgeld

Das Grand-Slam-Turnier in New York City gilt als das bestbezahlte Tennisevent. Schon ab der ersten Runde ist den Siegern und Siegerinnen ein Preisgeld sicher. Zwischen knapp 60.000 Dollar bis hin zu 3 Millionen Dollar für den Sieger bzw. die Siegerin im Herren und Damen Einzel. Das Tennisspektakel verdankt das große öffentliche Interesse auch den hochkarätigen Teilnehmern. Zu den Favoriten zählen dieses Jahr weltbekannte Tennisstars wie Naomi Osaka und Alexander Zverev. Das lockt die Menschen nicht nur vor die Fernseher und Streams, sondern auch ins Billie Jean King National Tennis Center in Queens. Mehr als 22.500 Zuschauer finden auf den Rängen des Arthur Ashe Stadion Platz. Bei den US Open 2021 sollen diese Ränge wieder uneingeschränkt besetzt werden. Über 700.000 Zuschauer werden über das gesamte Event hinweg erwartet. Letztes Jahr mussten die US Open wegen der Coronapandemie ganz ohne Zuschauer vor Ort stattfinden.

