Ungarn

08:57 Uhr

Einfluss auf ausländische Ligen: Wie Orbán den Fußball instrumentalisiert

Plus Kaum etwas ist für Viktor Orbán wichtiger als die ungarische Identität. Die lässt sich über den Fußball einfach steigern – auch über die Landesgrenzen hinaus.

Von Istvan Deak

„Raus, raus mit den Magyaren aus dem Land“, hört man immer wieder in den Stadien in Rumänien. Ungarns Staatschef Viktor Orbán weiß genau, dass Sport und vor allem Fußball nationalistische Gefühle weckt und fördert. Er nutzt das auch im Ausland und investiert Millionen in Fußballvereine in den Nachbarländern. In vielen dieser Länder gilt das als Provokation.

