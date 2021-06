Übertragung der EM 2021: So sehen Sie Ungarn – Frankreich live im TV oder Stream

Bei der Fußball-EM 2021 spielt in Gruppe F heute Ungarn gegen Frankreich. Gibt es das Spiel im Free-TV zu sehen? Alle Infos zur Übertragung haben wir hier für Sie.

Ungarn gegen Frankreich heißt es heute am 9. Spieltag der Fußball-Europameisterschaft 2021. Die beiden Nationalmannschaften spielen genau wie das deutsche Team in Gruppe F - Deutschland muss am gleichen Tag gegen Portugal ran. Das Turnier findet in diesem Jahr nicht wie bisher in einem Gastgeberland statt, sondern wird in verschiedenen Städten in ganz Europa ausgetragen. Ungarn genießt in der Partie gegen Frankreich einen Heimvorteil, da das Spiel in der ungarischen Hauptstadt Budapest stattfindet.

Wird die Begegnung im TV und im Gratis-Stream zu sehen sein? Welcher Sender überträgt das Spiel – ARD oder ZDF? In diesem Artikel verraten wir Ihnen alles, was Sie zur Übertragung sowie zu Datum und Uhrzeit des EM-Gruppenspiels wissen müssen.

Die Partie zwischen Ungarn und Frankreich wird es im Free-TV und Gratis-Online-Stream zu sehen geben. Welcher Sender überträgt die EM-Begegnung? Hier finden Sie alle Infos zum EM-Spiel auf einen Blick:

Spiel: Ungarn – Frankreich , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

– , Gruppenphase der 2021 Datum: 19. Juni 2021

19. Juni 2021 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Ferenc-Puskás-Stadion, Budapest

Ferenc-Puskás-Stadion, Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream der ARD

live im Free-TV und Gratis-Stream der Gruppe: F

Wenn Sie das Spiel Ungarn vs. Frankreich live im Online-Stream sehen möchten, gelangen Sie hier direkt zur Seite der ARD.

Neben der Regelung bezüglich des Austragungsortes hat sich auch bei der Übertragung der diesjährigen Europameisterschaft etwas verändert: Zehn Spiele des Turniers werden exklusiv bei MagentaTV im Pay-TV übertragen. Alle anderen Spiele der EM wird es im Free-TV entweder in der ARD oder im ZDF zu sehen geben. Welche Spiele die jeweiligen Sender im Achtel-, Viertel- und Halbfinale übertragen, steht bisher noch nicht fest. Sicher ist jedoch, dass das Finale am 11. Juli 2021 im ZDF übertragen wird.

Alle Spiele, die in der ARD zu sehen sein werden, finden Sie hier im Überblick:

Türkei – Italien (11. Juni 2021)

– (11. Juni 2021) England – Kroatien (13. Juni 2021)

– (13. Juni 2021) Österreich – Nordmazedonien (13. Juni 2021)

– (13. Juni 2021) Polen – Slowakei (14. Juni 2021)

(14. Juni 2021) Türkei – Wales (16. Juni 2021)

– Wales (16. Juni 2021) Ungarn – Frankreich (19. Juni 2021)

– (19. Juni 2021) Portugal – Deutschland (19. Juni 2021)

– (19. Juni 2021) Spanien – Polen (19. Juni 2021)

Bei späteren Terminen steht noch nicht fest, welcher Sender die Übertragung übernimmt. Hier finden Sie die Informationen zur Übertragung von allen Spielen: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

Ungarn – Frankreich: Bilanz bisheriger Spiele

Das erste Mal trafen die beiden Nationalteams vor über 100 Jahren aufeinander - bei einem Freundschaftspiel im Januar 1911, das Ungarn mit 3:0 gewann. Insgesamt haben die Mannschaften 22 Mal gegeneinander gespielt. Das letzte Aufeinandertreffen war 2005 und liegt damit bereits einige Jahre zurück. Von den 22 Spielen gewann Frankreich acht Mal, Ungarn sicherte sich zwölf Siege und zwei Mal trennten sich die Nationalmannschaften unentschieden. (AZ)

