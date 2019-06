vor 25 Min.

Unglaubliche Statistik

Keiner kommt an van Dijk vorbei

Virgil van Dijk wusste, dass die Frage kommt. Der niederländische Weltklasse-Verteidiger wehrte sie so souverän ab, wie die Angreifer gegnerischer Mannschaften. „Wir spielen nicht nur gegen Cristiano Ronaldo“, sagte der 27-Jährige vor dem Finale der Nations League am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Portugal.

Aber natürlich weiß er auch, dass im Endspiel um die 71 Zentimeter große Silbertrophäe alle ganz genau hinschauen werden: auf ihn und Ronaldo – und ob der Superstar der Portugiesen der Erste in dieser für van Dijk herausragenden Spielzeit sein wird, der an ihm vorbeikommt. Denn es gibt in Bezug auf den Champions-League-Sieger vom FC Liverpool eine Statistik, die kaum zu glauben ist: Laut dem Datenerfasser Opta ist es wettbewerbsübergreifend in den vergangenen 64 Spielen vor dem Final Four der Nations League keinem gelungen, per Dribbling an van Dijk vorbeizukommen. Auch beim 3:1-Sieg nach Verlängerung gegen England im Halbfinale der Nations League schaffte es niemand der Three Lions. (dpa)

