Usyk-Kampf: Neuer Gegner heißt Witherspoon

Neuer Gegner: Oleksandr Usyk tritt im Kampf gegen Chazz Witherspoon an. Zunächst war Tyrone Spong eingeplant. Alle Infos zum Boxkampf und zur Live-Übertragung in Stream und TV.

Oleksandr Usyk – Chazz Witherspoon (statt Tyrone Spong)

Kampf: Termin, Uhrzeit und Austragungsort stehen fest

Der Boxkampf wird live im Stream gezeigt - und im TV?

Alle Infos zum Fight zwischen Usyk und Witherspoon

Oleksandr Usyk gegen Chazz Witherspoon – auf diesen Kampf dürfen sich Box-Fans am Wochenende freuen. Der Fight im Schwergewicht findet in der Nacht von Samstag, 12. Oktober 2019, in der Wintrust Arena in Chicago (USA) statt. Wer das Main-Event von Deutschland aus live im Stream sehen will, muss früh aufstehen: Als Uhrzeit für den Kampf müssen Zuschauer 5 Uhr morgens (Sonntag, 13. Oktober 2019) anpeilen.

Alle Infos zum Kampf zwischen Usyk und Witherspoon finden Sie in dieser Übersicht – inklusive Informationen zur Live-Übertragung in Stream und TV.

Oleksandr Usyk: Chazz Witherspoon statt Tyrone Spong als Gegner

Der Kampf zwischen Usyk und Witherspoon hätte eigentlich gar nicht stattfinden sollen. Stattdessen war Tyrone Spong (14 Siege in 14 Kämpfen, davon 13 Knockouts) für den Fight gegen Usyk gesetzt. Der 34-jährige Niederländer steht aber unter Doping-Verdacht. Wie ESPN berichtete, fiel Spong durch einen Doping-Test. Er wurde positiv auf das Mittel Clomifen getestet, das bei Männern die Testosteron-Produktion steigern kann.

Kurz vor dem Boxkampf musste also ein neuer Gegner für Usyk gefunden werden: der US-Amerikaner Chazz Witherspoon (38 Siege in 41 Kämpfen, davon 29 Knockouts). Witherspoon, dessen Kampfname "The Gentleman" lautet, ist 38 Jahre alt und seit knapp 15 Jahren im Profiboxen tätig. Der 1,93-Meter-Mann gewann zuletzt acht Kämpfe in Folge. Seine letzte Niederlage liegt mehr als sieben Jahre zurück.

NEW OPPONENT #UsykWitherspoon@usykaa will now face Chazz Witherspoon (38-3, 29 KOs) in his long-awaited Heavyweight debut on Saturday night!



@WintrustArena, Chicago

Oct 12 pic.twitter.com/ZrmiWK2p9c — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 8, 2019

Oleksandr Usyk: Erster Kampf im Schwergewicht

Für den Favoriten Oleksandr Usyk wird es ein besonderer Kampf: Der Ukrainer steigt zum ersten Mal in der Schwergewichtsklasse in den Ring. Zuvor gewann Usyk alles, was es zu gewinnen gibt. Er gewann alle 16 Profi-Kämpfe, davon 12 durch Knockout, und trug vier WM-Titel im Cruisergewicht (eine Klasse unter Schwergewicht). Usyk wird von Experten zum Kreis der besten Boxer weltweit gezählt. Spannend wird, ob der 1,90-Meter-Mann auch im Schwergewicht auf der Erfolgsspur bleibt.

Marco Huck (rechts) hatte bei einem Kampf im Jahr 2017 gegen den Ukrainer Alexander Usyk keine Chance. Bild: Soeren Stache, dpa (Archiv)

Oleksandr Usyk – Chazz Witherspoon live im Stream bei DAZN

Der Boxkampf zwischen Usyk und Witherspoon wird live im Stream gezeigt. Das Streamingportal DAZN hat sich die Rechte an der Live-Übertragung gesichert. Die Übertragung soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12. auf 13. Oktober 2019, online im Stream zu sehen sein. Als Uhrzeit für das Main-Event zwischen Usyk und Witherspoon peilt DAZN etwa 5 Uhr morgens an. Zuvor im Stream bei DAZN zu sehen: Maincard (3 Uhr) und Undercard (1 Uhr).

Oleksandr Usyk – Chazz Witherspoon live im TV?

Der Fight zwischen Usyk und Witherspoon wird in Deutschland exklusiv von DAZN übertragen. Deswegen zeigt kein Free-TV-Sender den Kampf. Wer aber ein Smart-TV besitzt, kann sich den Kampf auch live im TV anschauen.

Die Dienste des Streaminganbieters DAZN sind nach einem kostenlosen Testmonat kostenpflichtig. Monatlich kostet DAZN 9,99 Euro. Das Abo ist nach Angaben des Unternehmens monatlich kündbar. (AZ)

Der Boxkampf zwischen Usyk und Witherspoon wird live im Stream gezeigt. Das Streamingportal DAZN hat sich die Rechte an der Live-Übertragung gesichert. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbol)

