vor 60 Min.

Fußball-Trainer in Israel: Erinnerungen an "Klimas" größtes Abenteuer

Plus Uwe Klimaschefski war Drittliga-Trainer, als er von Hennes Weisweiler ein Angebot erhielt, mit dem er nicht rechnen konnte. Vor 50 Jahren wechselte er als erster deutscher Trainer nach Israel.

Von Dietmar Rose

Das größte sportliche Abenteuer seiner Karriere hatte Uwe Klimaschefski der Eigenmächtigkeit eines berühmten Trainerkollegen zu verdanken. Weil Hennes Weisweiler im Jahr 1971 einen Fußball-Aufbauhelfer für Israel suchte, kam der Bremerhavener ins Spiel. Trotz einiger Bedenken, ob er als Deutscher mit Anfeindungen wegen der Ermordung von sechs Millionen europäischer Juden in der Nazi-Zeit zu rechnen habe, löste Klimaschefski sein Engagement als Trainer beim FC Homburg und sagte bei Hapoel Haifa zu. „Ich habe diese Entscheidung nie bereut“, sagt der heute 82-Jährige, der anderthalb Jahre in Haifa blieb – als erster deutscher Fußball-Trainer in Israel.

