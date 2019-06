Van Gerwens Pleite folgenlos: Niederlande peilen Rekord an

EM-Qualifikation 2019/2020: Die deutsche Nationalmannschaft erzielte gegen Weißrussland zwei Tore. Alle Infos zu Spielplan und Tabelle von Gruppe C - hier.

WM in Frankreich

Angeschlagen und glücklich: DFB-Frauen ziehen weiter

Nach sechs Tagen in Rennes nehmen die deutschen Fußballerinnen die nächste WM-Etappe in Angriff. Mit dem Schnellzug TGV geht es von der Bretagne noch weiter in den Norden nach Lille. Das mühsam erkämpfte 1:0 gegen China hat Spuren hinterlassen.