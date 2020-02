vor 37 Min.

Vanessa Hinz überrascht mit Einzel-Silber bei Biathlon-WM in Antholz

Die zweite Medaille für das deutsche Biathlon-Team ist da: Vanessa Hinz holte im Einzelrennen Silber.

Vanessa Hinz hat bei der WM im italienischen Antholz die zweite Medaille für die deutschen Biathletinnen gewonnen. Die 27-Jährige aus Schliersee musste sich am Dienstag im Einzel nur Dorothea Wierer aus Italien geschlagen geben und sicherte sich Silber. Im Ziel fehlten der Bayerin nach 15 Kilometern nur 2,2 Sekunden zu Verfolgungsweltmeisterin Wierer (2 Fehler), die ihren zweiten Titel beim Heimspiel einfuhr.

Hinz, die mit den deutschen Staffeln in der Vergangenheit dreimal WM-Gold und einmal Silber gewonnen hatte, leistete sich erst beim letzten Schießen einen Fehler. 13,6 Sekunden Vorsprung hatte Hinz in Südtirol vor Sprint-Weltmeisterin Marte Olsbu Roiseland (2) aus Norwegen auf dem Bronze-Platz.

Biathlon-WM: Am Mittwoch gehen die Männer im Einzel an den Start

In der Südtirol-Arena geht es am Mittwoch mit dem Männer-Einzel weiter. Das 20-Kilometer-Rennen bei der WM in Östersund hatte im Vorjahr Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer gewonnen. (dpa)

