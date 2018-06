vor 39 Min.

Vergabe der WM 2026: DFB stimmt für USA, Kanada und Mexiko Sport

Der DFB wird bei der Abstimmung über die Vergabe der WM 2026 für das Bündnis aus USA, Kanada und Mexiko stimmen, so Präsident Reinhard Grindel. Die Alternative wäre Marokko.

Die Fifa entscheidet über die Vergabe der WM 2026. Der DFB wird für "United 2026" votieren, ein Bündnis aus USA, Kanada und Mexiko. Alternative wäre Marokko.

WM vor der WM: Auf dem Fifa-Kongress in Moskau entscheiden die Delegierten heute, wer die Weltmeisterschaft 2026 ausrichten darf. Zur Wahl stehen Marokko und die Dreier-Bewerbung "United 2026" aus USA, Kanada und Mexiko. Der Deutsche Fußballbund hat sich bereits festgelegt und wird für "United 2026" stimmen. Das Bündnis gilt als Favorit. Insgesamt entscheiden Vertreter von 207 Nationen, für den Sieg genügt eine einfache Mehrheit.

Abstimmung über WM 2026: DFB-Präsident lobt die Fifa und kritisiert Trump

"Es ist erfreulich, dass beide Bewerbungen nach einem fairen und transparenten Verfahren auf dem Kongress zur Abstimmung stehen. Umso bedauerlicher waren die politischen Interventionen des US-Präsidenten, die dem Fairplay-Gedanken der Fifa widersprechen. Sie haben dementsprechend auf die Entscheidung des DFB keinen Einfluss gehabt", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel zum Vergabe-Verfahren.

In drei Briefen an FIFA-Chef Gianni Infantino habe Trump unter anderem Garantien zur Reisefreiheit während einer möglichen WM 2026 in den USA abgegeben, berichtete die New York Times. Demnach sollen ausländische Teams, Offizielle und auch Fans keinen Restriktionen unterliegen, wenn sie für WM-Spiele einreisen. Der von Trump selbst als "Muslim-Bann" titulierte Einreisestopp für Menschen aus einigen überwiegend muslimischen Ländern wäre damit im WM-Kontext außer Kraft gesetzt.

Der @DFB wird bei der Abstimmung die Bewerbung der USA, Kanadas und Mexikos für die FIFA-WM 2026 unterstützen. Ausschlaggebend waren die Ergebnisse des Evaluierungsberichts der FIFA-Task Force und die Präsentationen der beiden Bewerber. — Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 12. Juni 2018

"Ich bin zuversichtlich, dass die Vereinigten Staaten die WM 2026 auf eine ähnlich offene und festliche Weise (wie früher) ausrichten und dass alle berechtigten Athleten, Offiziellen und Fans aus der ganzen Welt die USA ohne Diskriminierung betreten", schrieb Trump dem Bericht zufolge im dritten Brief 2. Mai.

WM 2026: Amerika ist Favorit, Marokko bekommt schlechte Noten

Marokko hatte in einem FIFA-Evaluierungsbericht die deutlich schlechteren Noten bekommen. Risiken beschrieben die Prüfer in den Bereichen Stadionbau, Hotels und Transport. Beispielsweise neun Arenen müssten komplett neu errichtet werden. Das amerikanische Trio erhielt in diesen Kategorien jeweils eine positive Bewertung. Schlechter waren sie im Vergleich zum Kontrahenten nur im Bereich der erwarteten staatlichen Unterstützung.

Abstimmung über Fußball-WM: Mehrheit der Deutschen für "United 2026"

Die deutsche Bevölkerung spricht sich klar für die USA, Kanada und Mexiko aus. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur erklärten 48 Prozent, dass die Weltmeisterschaft in acht Jahren in Amerika stattfinden solle. Lediglich 21 Prozent votierten für den Kontrahenten Marokko.

Das ist die FIFA 1 / 10 Zurück Vorwärts FIFA ist ein Akronym für Fédération Internationale de Football Association.

Der Weltfußballverband wurde am 21. Mai 1904 in Paris gegründet.

Die Zentrale der FIFA befindet sich in Zürich (Schweiz).

Die FIFA ist offiziell ein gemeinnütziger Verein im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, außerdem im Handelsregister eingetragen.

Der FIFA gehören aktuell 209 Nationalverbände an. Sie müssen gleichzeitig Mitglied eines der sechs Kontinentalverbände sein.

Seit 1998 ist der Schweizer Sepp Blatter Präsident des Fußballverbandes.

Im Jahr 2012 zeichnet der Journalisten-Bund "Netzwerk Recherche" die FIFA mit der sogenannten Verschlossenen Auster aus. Damit prangerten die Journalisten die Ignoranz des Fußballverbandes gegenüber wiederholten kritischen Medienanfragen an.

Die FIFA ist seit Jahren mit Vorwürfen der Korruption und Schmiergeldzahlungen konfrontiert.

Im Jahr 2014 verfügte die FIFA über ein Kapital von 1,523 Milliarden Dollar.

Am 27. Mai 2015 eröffnet die Schweizer Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit den Vergaben der Fußball-Weltmeisterschaften 2018 an Russland und 2022 an Katar ein Strafverfahren.

Sollten die Nordafrikaner bereits das fünfte Mal mit einer WM-Bewerbung scheitern, würde FIFA-Chef Infantino seine nächste Niederlage auf dem Funktionärs-Parkett vermeiden. Der 48-Jährige wird dem US-Lager zugerechnet. Und nachdem er schon mit seinen Plänen für einen 25-Milliarden-Verkauf von Wettbewerben an Investoren vorerst gescheitert ist, braucht auch Infantino dringend ein Erfolgserlebnis. (AZ, dpa)

Themen Folgen