vor 19 Min.

Vettel unsicher vor Monaco: Probleme von Spanien gelöst? Sport

Schaut dem Rennen in Monte Carlo optimistisch entgegen: Ferrari-Pilot Sebastian Vettel.

Nach seinem problematischen Formel-1-Rennen in Spanien ist Sebastian Vettel unsicher, ob sein Ferrari-Team beim Grand Prix von Monaco einen Fortschritt zeigen kann.

"Wir haben verstanden, wo wir in Spanien falsch lagen, aber erst die Zeit wird zeigen, ob wir diese Probleme gelöst haben", sagte Vettel am bei der Pressekonferenz. Beim letzten Rennen in Barcelona klagte der 30-Jährige über Tempodefizite, Reifenprobleme und fehlende Zuverlässigkeit.

Im vergangenen Jahr gewann Vettel im Fürstentum vor seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen. Eine Neuauflage sei möglich, meinte Vettel. "Wir haben den Wagen in diesem Jahr verbessert." (dpa)

