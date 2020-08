vor 37 Min.

Vettel verbessert mit neuem Ferrari-Chassis

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (r) beim Training in Barcelona.

Sebastian Vettel ist mit dem neuen Chassis für seinen Formel-1-Ferrari beim ersten Freien Training zum Großen Preis von Spanien fast genauso schnell gefahren wie sein Teamkollege.

Der viermalige Weltmeister benötigte bei seiner besten Runde 1:17,981 Minuten für die 4,655 Kilometer. Charles Leclerc war im zweiten Ferrari lediglich elf Tausendstelsekunden schneller als Vettel. An dessen Wagen war nach den Enttäuschungen der ersten fünf Grand Prix das Chassis gewechselt und geprüft worden. Dabei hatten die Scuderia-Ingenieure einen Schaden festgestellt.

In der Zeitentabelle kam Vettel auf dem Cicruit de Barcelona-Catalunya auf den fünften Rang, Leclerc wurde Vierter. Die erste Bestzeit bei bereits 30 Grad Außentemperatur fuhr in seinem Mercedes der WM-Dritte Valtteri Bottas in 1:16,785 Minuten. Sechsfach-Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton wurde im zweiten Mercedes mit 39 Tausendstelsekunden Zweiter.

Auf Rang drei fuhr fünf Tage nach seinem Sieg Max Verstappen im Red Bull. Der 22-Jährige, der auf dem Kurs 2016 seinen ersten Formel-1-Sieg schaffte, hat vor dem Rennen in Katalonien an diesem Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) 30 Punkte Rückstand im Klassement.

