VfB Stuttgart - Gladbach live im Free-TV und Gratis-Stream - DFB-Pokal-Übertragung am Mittwoch, 3. Februar 2021

DFB-Pokal 2020/21: Im Achtelfinale läuft am 03.02.2021 die Partie VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu Termin, Übertragung im TV und Stream sowie den jeweiligen Sendern.

Von Claus Holscher

Das Spiel VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach wird am 3. Februar 2021 in der 3. Runde des DFB-Pokals ausgetragen. Fans können dann im Fernsehen und Online-Stream mitfiebern - und das sogar gratis. Die Partie wird nämlich nicht nur von Sky übertragen, sondern läuft auch im Free-TV - in der ARD.

Die Gesamtbilanz der beiden Vereine lautet: 40 Siege für den VfB Stuttgart, 33 Siege für Mönchengladbach, 29 Mal trennten die beiden Vereine sich unentschieden. Die vergangenen drei Spiele waren ausgeglichen: Jeder hat einmal gewonnen, das dritte Match ging 2:2 aus.

Welche Sender zeigen das Spiel Stuttgart gegen Gladbach? Wann ist Anstoß? Hier die Informationen zur Übertragung und Termin:

Wann spielt der VfB Stuttgart gegen Mönchengladbach? Hier eine kurze Übersicht:

Partie: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

- Spieltag : Mittwoch, 3. Februar 2021

: Mittwoch, 3. Februar 2021 Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Free-TV/ Fernsehen : ARD

: Pay-TV : Sky

: Sky Online-Stream: ARD und SkyGo

Übertragung im DFB-Pokal 20/21 mit Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach: Sender, Fernsehen und Online-Stream

In Runde 3 des DFB-Pokals stehen 16 Spiele auf dem Programm. Alle werden von Sky im Fernsehen und über SkyGo im Online-Stream übertragen. Dafür ist allerdings ein Abo nötig.

Kostenlos im Free-TV laufen in der 3. Hauptrunde nur drei Partien. Zwei der Spiele sind live in der ARD zu sehen, nämlich das späte Dienstagspiel zwischen Borussia Dortmund und Zweitligist SC Paderborn sowie, wie bereits erwähnt, das Bundesliga-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach am späten Mittwochabend. Außerdem überträgt Sport1 vorher das einzige weitere Achtelfinal-Duell zweier Bundesligisten zwischen dem VfL Wolfsburg und Schalke 04 (Mittwoch, 18.30 Uhr).

DFB-Pokal Achtelfinale: Die Partien im Überblick

Die Runde der besten 16 Teams eröffnet der letzte im Wettbewerb verbliebene Amateurverein Rot-Weiss Essen (Regionalliga West) gegen Bayer 04 Leverkusen. Zeitgleich empfängt Bayern-Bezwinger Holstein Kiel den Zweitliga-Konkurrenten SV Darmstadt 98.

Das Achtelfinale im Überblick:

Dienstag, 2. Februar 2021 (18.30 Uhr):

Holstein Kiel - SV Darmstadt 98

Rot-Weiss Essen - Bayer 04 Leverkusen

Dienstag, 2. Februar 2021 (20.45 Uhr):

Borussia Dortmund - SC Paderborn 07 (ARD)

Werder Bremen - SpVgg Greuther Fürth

Mittwoch, 3. Februar 2021 (18.30 Uhr):

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 (Sport1)

RB Leipzig - VfL Bochum

Mittwoch, 3. Februar 2021 (20.45 Uhr):

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach (ARD)

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln

Weiter geht es nach der 3. Runde mit dem Viertelfinale im März - gefolgt von Halbfinale und Finale. In späteren Runden werden mehr Spiele kostenlos im Fernsehen gezeigt.

