VfL Bochum - FC Augsburg im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Die DFB-Pokal Partie VfL Bochum - FC Augsburg gibt es live im TV und Stream zu sehen. Alle Infos zur Übertragung sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Am 26. Oktober 2021 geht der DFB-Pokal 21/22 in die zweite Runde. Viele Vereine der unteren deutschen Ligen sind im Pokal Turnier bereits ausgeschieden, es hat jedoch auch einige Überraschungen gegeben. So hat Bundesligist Eintracht Frankfurt mit 0:2 gegen den Drittligisten SV Waldhof Mannheim verloren und ist in der 1. Runde ausgeschieden.

Weiter mit dabei sind der VfL Bochum und der FC Augsburg. Die beiden Vereine treffen in Runde 2 des DFB-Pokals aufeinander. Wie läuft die Übertragung der Partie? Gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Alle Infos sowie einen Liveticker zum Pokalspiel zwischen Bochum und Augsburg haben wir hier für Sie.

VfL Bochum - FC Augsburg im DFB-Pokal 2021/22 heute: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der VfL Bochum trifft am heutigen Mittwoch, den 27. Oktober 2021, auf den FC Augsburg. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion.

Video: dpa

Bochum gegen Augsburg im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Die Partie zwischen dem VfL Bochum und dem FC Augsburg wird es nicht im Free-TV zu sehen geben. Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels finden Sie hier im Überblick:

Spiel: VfL Bochum - FC Augsburg , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Mittwoch, 27. Oktober 2021

Mittwoch, 27. Oktober 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Vonovia Ruhrstadion , Bochum

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zu VfL Bochum vs. FCA: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2021/22

Unser Datencenter gibt Ihnen einen Überblick über die Termine und die Ergebnisse der nächsten Spiele des DFB-Pokals 2021/22. Hier können Sie auch die Begegnung zwischen VfL Bochum und dem FC Augsburg im Liveticker verfolgen. Darüber hinaus werden auch aktuelle Infos zur Aufstellung kurz vor dem Spiel veröffentlicht. Mit unserem Liveticker verpassen Sie keine Resultate und News in der zweiten Runde des DFB-Pokals 21/22.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

DFB-Pokal: Übertragung live auf Sky , ARD oder Sport 1? Welche Spiele laufen im Free-TV?

Es wird zwar alle 63 Begegnungen des DFB-Pokal-Turniers im TV und Stream zu sehen geben, allerdings fast ausschließlich im Pay-TV bei Sky. Einige Partien des Pokalturniers können Sie aber auch im Free-TV verfolgen. Die ARD zeigt insgesamt neun Spiele des DFB-Pokals, während Sport1 eine Begegnung pro Runde im Free-TV zeigt. Im Ersten wird es in den ersten beiden Runden jeweils ein Spiel zu sehen geben. Zwei Spiele im Achtelfinale sowie beide Halbfinalpartien und das Finale des DFB-Pokals zeigt die ARD ebenfalls.

Hier auf dieser Seite können Sie die entsprechenden Spiele im Live-Stream der ARD verfolgen. Über diesen Link gelangen Sie zum Stream von Sport1.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

DFB-Pokal 21/22: VfL Bochum und der FC Augsburg - Bilanz und Infos

Bisher sind sich der FC Augsburg und der VfL Bochum laut fußballdaten.de nur zwei Mal begegnet. Beide Spiele fanden in der Saison 2010/11 in der zweiten Bundesliga statt. Jeder Verein konnte jeweils ein Spiel für sich entscheiden: Die erste Partie gewann Augsburg mit 2:0 und in der zweiten Begegnung konnte sich Bochum mit 1:0 durchsetzen.

VfL Bochum

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Thomas Reis

Stadion: Vonovia Ruhrstadion , Bochum

FC Augsburg

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Markus Weinzierl

Stadion: WWK-Arena

(AZ)