So sehen Sie die VfL Bochum Testspiele 2021: Termine, Spielplan, Uhrzeit

Der VfL Bochum bereitet sich mit Testspielen auf die nächste Saison vor. Termine, Spielplan, Uhrzeit, Übertragung - lesen Sie hier alle Infos.

Der VfL Bochum bereitet sich auf die nächste Saison vor und wird im Sommer 2021 einige Testspiele bestreiten. Der Vorbereitungsauftakt für den Verein war am 28. Juni. Nach dem Testspiel gegen Vitesse Arnheim geht es für den Verein eine Woche (18. bis 25. Juli) ins Traininslager nach Gais in Italien. Die Übertragung der Testspiele ist noch ungewiss, auch die Anstoß-Uhrzeiten können sich noch ändern. Hier in diesem Artikel finden Sie aber alle bereits bekannten Infos rund um die Testspiele des VfL Bochum - mitsamt aller Termine im Spielplan.

Übertragung live im Free-TV und Stream? Die VfL Bochum Testspiele im Sommer 2021

Die Übertragung der Testspiele steht noch nicht ganz fest. Einige Spiele zeigt der Vfl Bochum auf seinem YouTube-Kanal, aber vermutlich werden dort nicht alle Testspiele zu sehen sein. Auch welcher Sender für die Übertragung des "Cup der Traditionen" zuständig ist, steht noch nicht fest. Im vergangenen Jahr waren die Spiele bei Sky Sport News zu sehen, vermutlich zeigt der Sender die Spiele auch in diesem Jahr.

VfL Bochum Testspiele im Sommer 2021: Termine, Spielplan, Uhrzeit im Überblick

SSVg Velbert 02 - VfL Bochum

Datum: Mittwoch, 7. Juli 2021

Anstoß: 18.30 Uhr

Stadion: Stadion Velbert

Übertragung: eventuell auf dem YouTube-Kanal des VfL Bochum (hier)

VfL Bochum - SC Verl

Datum: Samstag, 10. Juli 2021

Anstoß: 13.30 Uhr

Stadion: Vonovia Ruhrstadion , Bochum

Übertragung: auf dem YouTube-Kanal des VfL Bochum (hier)

VfL Bochum - Bonner SC

Datum: Mittwoch, 14. Juli 2021

Anstoß: 16 Uhr

Stadion: Vonovia Ruhrstadion , Bochum

, Übertragung: eventuell auf dem YouTube-Kanal des VfL Bochum (hier)

VfL Bochum - Borussia Dortmund (Cup der Traditionen)

Datum: Samstag, 17. Juli 2021

Anstoß: voraussichtlich 16 Uhr

Stadion: Schauinsland-Reisen-Arena

Übertragung: noch unbekannt - 2020 hat Sky den Cup der Traditionen übertragen

MSV Duisburg - VfL Bochum (Cup der Traditionen)

Datum: Samstag, 17. Juli 2021

Anstoß: voraussichtlich 17 Uhr

Stadion: Schauinsland-Reisen-Arena

Übertragung: noch unbekannt - 2020 hat Sky den Cup der Traditionen übertragen

VfL Bochum - FC Parma

Datum: Mittwoch, 21. Juli 2021

Anstoß: noch offen

Stadion: noch offen

Übertragung: eventuell auf dem YouTube-Kanal des VfL Bochum (hier)

VfL Bochum - FC Turin

Datum: Samstag, 24. Juli 2021

Anstoß: 15 Uhr

Stadion: noch offen

Übertragung: eventuell auf dem YouTube-Kanal des VfL Bochum (hier)

VfL Bochum - Vitesse Arnheim

Datum: Donnerstag, 29. Juli 2021

Anstoß: 16.30 Uhr

Stadion: noch offen

Übertragung: eventuell auf dem YouTube-Kanal des VfL Bochum (hier)

Testspiele des VfL Bochum: Zuschauer beim "Cup der Traditionen"

Der "Cup der Traditionen" wird von Schauinsland-Reisen organisiert. Das Turnier fand 2016 zum ersten Mal statt. Die Spiele dauern jeweils etwa 45 Minuten. Der MSV Duisburg ist in diesem Jahr Gastgeber des Turniers, weshalb die Partien in der Schauinsland-Reisen-Arena ausgetragen werden. Wie der MSV Duisburg in einer Pressemitteilung bekanntgab, sind bis zu 10.395 Zuschauer bei dem Turnier erlaubt. Es werden nur personalisierte Eintrittskarten verkauft.

(AZ)