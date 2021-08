VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Läuft bald die Partie VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf live im Free-TV und Stream? Infos zur Übertragung im DFB-Pokal 2020/21 und einen Liveticker sehen Sie hier.

Der VfL Oldenburg trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals 2020/21 auf Fortuna Düsseldorf. Der VfL Oldenburg spielt in der Oberliga Niedersachsen. Fortuna Düsseldorf spielt in der 2. Bundesliga. In der Saison 19/20 musste Fortuna Düsseldorf eine Niederlage gegen Viertligist 1. FC Saarbrücken im Elfmeterschießen einstecken. Ob es dem VfL Oldenburg auch gelingt, einen Sieg zu erspielen?

Hier in diesem Artikel finden Sie einen Liveticker und alle Infos zur Übertragung des Spiels VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf.

VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal 2021/22: Termin, Uhrzeit, Anstoß

Anstoß der Partie VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf ist um 15.30 Uhr. Das Spiel wird am Sonntag, 8. August 2021 im Marschwegstadion in Oldenburg ausgetragen.

VfL Oldenburg gegen Fortuna Düsseldorf im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream sehen

VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf läuft nicht im Free-TV. Sky überträgt das Spiel aber in voller Länge im Bezahlfernsehen. Uhrzeit, Datum, Übertragung - hier finden Sie alle Eckdaten auf einen Blick:

Spiel: VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Sonntag, 8. August 2021

Sonntag, 8. August 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Marschwegstadion , Oldenburg

, Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal: VfL Oldenburg vs. Fortuna Düsseldorf - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand

Unser Datencenter bietet ihnen aktuelle Infos zum DFB-Pokal. Unter anderem finden Sie aktuelle Ergebnisse und kommende Termine, im Liveticker finden Sie aber auch Infos zum Spiel VfL Oldenburg gegen Fortuna Düsseldorf. Die Aufstellung wird kurz vor dem Spiel im Liveticker gezeigt.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung VfL Oldenburg gegen Fortuna Düsseldorf live auf Sky , ARD oder Sport 1? DFB-Pokal-Spiele im Free-TV?

Hier sehen Sie eine kurze Übersicht zur Übertragung der Spiele im DFB-Pokal 2021/22:

Free-TV: Sport 1

1 Spiel in der 1. Hauptrunde, 2. Hauptrunde, im Achtel- und Viertelfinale

Über diesen Link gelangen Sie zum Stream von Sport1 .

Free-TV: ARD

Insgesamt neun Spiele. Zeitnah ist das Spiel Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach in der ARD zu sehen.

zu sehen. Hier auf dieser Seite finden Sie die Partien im Live-Stream der ARD .

Pay-TV: Sky

Sky zeigt alle 63 Partien des DFB-Pokals auf dem kostenpflichtigen Fernsehsender und als Stream im Internet.

VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf: Bilanz und Infos zu den Vereinen

Bisher haben der VfL Oldenburg und Fortuna Düsseldorf noch nie gegeneinander gespielt. Hier finden Sie einige Infos zu den Vereinen:

VfL Oldenburg

Der VfL Oldernburg ist der Gewinner des Niedersächsischen Landespokals der Amateure und hat sich deshalb für den DFB-Pokal qualifiziert. Allerdings wurde der Pokal wegen der Corona-Pandemie ausgelost.

Liga: Oberliga Niedersachsen

Trainer: Lasse Otremba

Stadion: Marschwegstadion

Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf konnte in der vergangenen Bundesliga-Saison mit 56 Punkten Platz 5 erreichen.

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Christian Preußer

Stadion: Merkur Spiel-Arena

