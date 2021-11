VfL Osnabrück - 1860 München: Übertragung live im TV und Stream - So sehen Sie das Spiel der 3. Liga

In der 3. Liga trifft der VfL Osnabrück auf 1860 München. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

Die 3. Bundesliga 2021/22 begann am 24. Juli diesen Jahres und soll voraussichtlich mit dem Finale am 15. Mai nächsten Jahres enden. Insgesamt 20 Fußball-Vereine sind mit dabei und spielen um den Sieg und den Aufstieg in die 2. Liga.

In diesem Rahmen treffen auch der VfL Osnabrück und der TSV 1860 München aufeiander. Wann ist Anstoß der Partie? Wird Sie im Free-TV übertragen und gibt es einen Gratis-Stream? Wir haben die Antworten. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Termin und Uhrzeit, Übertragung im TV und Stream, Liveticker sowie eine Bilanz beider Vereine im Überblick für Sie zusammen gefasst.

Wann spielt der VfL Osnabrück gegen 1860 München? Termin und Uhrzeit der Partie in der 3. Bundesliga

Der Termin für die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem TSV 1860 München in der 3. Fußball-Bundesliga 2021/22 ist der 6. November 2021. Anstoß wird um 14 Uhr sein, gespielt wird in der niedersächsischen Stadt Osnabrück, was dem VfL einen Heimvorteil verschafft.

So sehen Sie VfL Osnabrück gegen 1860 München: Übertragung im Free-TV - Gibt es einen Live-Stream?

Nicht alle Spiele der 3. Fußball-Bundesliga der Saison 2021/22 werden im Free-TV übertragen. Die Partie zwischen Osnabrück und 1860 München jedoch schon. Der BR und der NDR zeigen das Spiel jeweils im Free-TV. Magenta TV zeigt die Partie im Live-Stream.

Hier die wichtigsten Informationen zum Spiel für Sie im Überblick:

Spiel: VfL Osnabrück gegen 1860 München , 15. Spieltag der 3. Bundesliga 2021/22

gegen , 15. Spieltag der 3. Bundesliga 2021/22 Datum: Samstag, 6. November 2021

Samstag, 6. November 2021 Uhrzeit : 14 Uhr

14 Uhr Ort: Bremer Brücke , Osnabrück

, Übertragung im Free-TV: BR , NDR

, Übertragung im Stream: Magenta TV

VfL Osnabrück - 1860 München: Bilanz beider Vereine

In der Vergangenheit trafen die beiden Fußball-Vereine VfL Osnabrück und der TSV 1860 München nun schon einige Male auf einander - auch in den unterschiedlichen Wettbewerben. Tendenziell war es eher der Münchner Verein, der die Partien im Durchschnitt für sich entscheiden konnte.

Wir haben die Begegnungen hier in einer kleinen Übersicht für Sie zusammen gefasst:

DFB-Pokal:

29. Juli 2011, 3:2 für den TSV 1860 München

2. Bundesliga:

9. Dezember 2007, 3:0 für den VfL Osnabrück

11. Mai 2008, 1:1

26. Oktober 2008, 2:0 für den TSV 1860 München

5. April 2009, 1:1

29. August 2010, 3:1 für den TSV 1860 München

21. Januar 2011, 1:0 für den TSV 1860 München

3. Bundesliga:

8. August 2018, 2:2

2. Februar 2019, 2:1 für den VFL Osnabrück

Insgesamt lässt sich sagen, dass in der aktuellen Saison 2021/22 der 3. Fußball-Bundesliga der VfL Osnabrück deutlich über dem TSV 1860 München steht. Während letzterer nämlich mit insgesamt 17 Punkten das untere Mittelfeld der Tabelle mit Platz 13 belegt, gehört der VfL Osnabrück mit 24 Punkten und einem zweiten Platz hinter dem 1. FC Magdeburg zu den Aufstiegskandidaten in die 2. Bundesliga, die somit auch am DFB-Pokal 2022/23 teilnehmen dürfen.

