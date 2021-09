VfL Osnabrück - SC Freiburg im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Die Partie VfL Osnabrück - SC Freiburg im DFB-Pokal 2021/22 läuft live im TV und Stream. Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

Der DFB-Pokal startet am 26. Oktober 2021 in die zweite Runde und gleich am ersten Tag trifft der VfL Osnabrück auf den SC Freiburg. Mit den beiden Mannschaften trifft ein Verein aus der 3. Liga (VfL Osnabrück) auf einen Verein in der 1. Bundesliga (1. SC Freiburg). Gegen den SV Werder Bremen schaffte der VfL Osnabrück ein 2:0 und konnte somit in die zweite Hauptrunde einziehen. Der SV Werder Bremen spielt in der 2. Bundesliga. Hier in diesem Artikel können Sie alle Infos zur Übertragung der Partie VfL Osnabrück - SC Freiburg nachlesen. Außerdem finden Sie einen Liveticker, damit Sie keine Highlights zur Partie verpassen.

VfL Osnabrück - SC Freiburg im DFB-Pokal 2021/22: Termin, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die Partie wird am Mittwoch, 27. Oktober 2021, in der Osnatel-Arena bzw. der Bremer Brücke in Osnabrück ausgetragen. Um 20.45 Uhr geht es los.

Übertragung live im TV und Stream: Läuft VfL Osnabrück gegen SC Freiburg im Free-TV?

Die Partie VfL Osnabrück - SC Freiburg wird nicht im Free-TV zu sehen sein - Sky ist für die Übertragung zuständig. Hier finden Sie alle Eckdaten im Überblick - inklusive Datum und Stadium:

Spiel: VfL Osnabrück - SC Freiburg , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Dienstag, 26. Oktober 2021

Dienstag, 26. Oktober 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Osnatel-Arena , Osnabrück

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

VfL Osnabrück vs. SC Freiburg live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker zum DFB-Pokal

Sie sind unterwegs und haben keine Zeit das Spiel VfL Osnabrück - SC Freiburg live mitzuverfolgen? Dann werfen Sie einen Blick in unseren Liveticker. Neben Toren, Auswechslungen und roten Karten können Sie in unserem Datencenter auch die Aufstellung vor dem Spiel sehen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

Übertragung VfL Osnabrück gegen SC Freiburg live auf Sky oder im Free-TV auf ARD oder Sport 1?

Sky hält die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal und zeigt alle Spiele live im Pay-TV oder im Internet per Stream. Somit ist auch die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals hauptsächlich im Bezahlfernsehen zu sehen. Die Partien Borussia Dortmund - FC Ingolstadt (26. Oktober 2021) und Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München (27. Oktober 2021) sind auf Sport 1 und in der ARD im Free-TV zu sehen, weitere Spiele werden aber nicht im Free-TV gezeigt. Das Spiel VfL Osnabrück - SC Freiburg läuft demnach nur bei Sky.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

DFB-Pokal 2021/2022: VfL Osnabrück und SC Freiburg - Bilanz und Infos

In den Jahren 2008 und 2009 trafen die beiden Mannschaften in der 2. Bundesliga aufeinander. Im Februar 2009 konnte sich Freiburg mit 4:1 gegen den VfL Osnabrück durchsetzen. Die anderen Spiele endeten jeweils mit einem Unentschieden (1:1 und 2:2). Nach einem kurzen Ausflug in die 2. Bundesliga spielt der SC Freiburg seit der Saison 2015/16 wieder in der ersten Bundesliga. Der VfL Osnabrück spielte zur Saison 2019/20 in der zweiten Bundesliga, beendete die Saison 20/21 aber auf Tabellenplatz 16 und spielt somit wieder in der 3. Liga.

VfL Osnabrück

Liga: 3. Liga

Trainer: Daniel Scherning

Stadion: Osnatel-Arena / Bremer Brücke

SC Freiburg

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Christian Streich

Stadion: Dreisamstadion

(AZ)