VfL Osnabrück gegen SV Werder Bremen im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

VfL Osnabrück gegen SV Werder Bremen lautet eine Partie im DFB-Pokal 2021/22. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream und einen Liveticker gibt es hier.

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals treffen Osnabrück und Bremen aufeinander. Beide Teams spielen in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga, da der SV Weder Bremen als Tabellenvorletzter den Abstieg aus der 1. Liga nicht verhindern konnte. Hier in diesem Artikel finden Sie einen Liveticker zur Partie VfL Osnabrück - SV Werder Bremen und alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream.

VfL Osnabrück - SV Werder Bremen im DFB-Pokal: Termin und Anstoß-Uhrzeit

Osnabrück spielt am 7. August gegen Bremen und hat dabei einen Heimvorteil, da das Spiel im Stadion Bremer Brücke ausgetragen wird - auch wenn der Name vielleicht anderes vermuten lässt. Der Anstoß fällt um 15.30 Uhr.

Übertragung live TV und im Stream: Läuft das Spiel VfL Osnabrück gegen SV Werder Bremen im Free-TV?

Die ARD zeigt insgesamt neun Spiele des DFB-Pokals im Free-TV. Die Partie VfL Osnabrück - SV Werder Bremen gehört nicht dazu. Der Pay-TV-Sender Sky ist für die Übertragung zuständig. Hier der Überblick zum Spiel:

Spiel: VfL Osnabrück - SV Werder Bremen , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Samstag, 7. August 2021

Samstag, 7. August 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Bremer Brücke , Osnabrück

, Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zu VfL Osnabrück vs. SV Werder Bremen: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal

Unser Datencenter bietet Ihnen alle aktuellen Ergebnisse und Termine des DFB-Pokals 2021/22 im Überblick. Auch zum Spiel VfL Osnabrück - SV Werder Bremen finden Sie alle wichtigen Infos und Spielzüge in unserem Liveticker - inklusive Aufstellung kurz vor Anstoß.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

DFB-Pokal 21/22: Übertragung VfL Osnabrück - SV Werder Bremen live auf Sky , ARD oder Sport 1? Welche Partien sind im Free-TV zu sehen?

Im Rahmen des DFB-Pokals werden insgesamt 63 Partien gespielt. Falls Sie kein Spiel verpassen möchten ist Sky die richtige Anlaufstelle, da sich der Pay-TV-Sender die Rechte für die Übertragung gesichert hat. Sky bietet verschiedene Optionen für Fußball-Fans an, sie sind jedoch alle kostenpflichtig.

Auch Sport 1 und die ARD werden ausgewählte Spiele übertragen. Unter anderem das Finale, die Halbfinals und zwei Achtelfinal-Spiele werden in der ARD zu sehen sein. Außerdem zeigt der Sender das Spiel 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach im Free-TV.

Hier finden Sie den Gratis-Stream der ARD : zur offiziellen Seite.

: zur offiziellen Seite. Hier gelangen Sie zum Stream von Sport1 : zur offiziellen Seite.

VfL Osnabrück - SV Werder Bremen im DFB-Pokal: einige Infos zu den Mannschaften

VfL Osnabrück

Durch den Sieg im Sachsenpokal hat sich die Mannschaft der Regionalliga für den DFB-Pokal qualifiziert. Hier finden Sie einige Eckdaten im Überblick:

Gründung: 17. April 1899 (Verein für Leibesübungen 1899 e.V. Osnabrück )

) Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Daniel Scherning

Stadion: Bremer Brücke

SV Werder Bremen

Lange spielte SV Werder Bremen konstant in der 1. Bundesliga mit, in der vergangenen Saison musste der Verein aber als Tabellenvorletzter den Abstieg verkraften. Die 31 erspielten Punkte während der Saison reichten nicht aus, um den Klassenerhalt zu wahren.

Gründung: 1. April 1999 (Der Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen e.V wurde bereits 1904 gegründet.)

e.V wurde bereits 1904 gegründet.) Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Markus Anfang

Stadion: Weserstadion

(AZ)