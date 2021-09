VfL Wolfsburg - FC Sevilla in der CL: Liveticker und Übertragung im TV oder Stream

In der Champions League treffen der VfL Wolfsburg und der FC Sevilla aufeinander. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung - und einen Liveticker.

Ende September treffen am 2. Spieltag der Gruppenphase wieder Mannschaften in der Champions League 2021/2022 aufeinander. Dabei spielt der VfL Wolfsburg gegen FC Sevilla. Für den VfL stellt der FC Sevilla wohl den schwersten Gegner in der Gruppe G dar, in der neben den beiden Teams noch RB Salzburg und Lille OSC antreten.

Wenn Sie die Champions League in dieser Saison mitverfolgen möchten, können Sie das über zwei kostenpflichtige Streaming-Dienste tun. Von wem das Spiel VfL Wolfsburg gegen den FC Sevilla übertragen wird, wann es stattfindet und wo die Partie ausgetragen wird, erfahren Sie hier. Außerdem finden Sie einen Live-Ticker zum Spiel sowie Informationen zur bisherigen Spiel-Bilanz.

VfL Wolfsburg - FC Sevilla in der Champions League: Datum und Uhrzeit

Der VfL Wolfsburg und der FC Sevilla treffen am Mittwoch, 29. September 2021 aufeinander. Ausgetragen wird die Partie in der Volkswagen Arena in Wolfsburg. Anpfiff wird dort um 21 Uhr sein.

Übertragung live im TV und Stream: Welcher Sender überträgt VfL Wolfsburg - FC Sevilla? Free-TV?

Läuft das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und FC Sevilla frei verfügbar im TV? Nein, leider können Zuschauer die Champions League in der Saison 2021/2022 nicht live im Free-TV mitverfolgen. In der aktuellen Saison haben sich DAZN und Amazon Prime Video die exklusiven Rechte zur Ausstrahlung der Partien geischert. Das Spiel zwischen VfL Wolfsburg und FC Sevilla wird live auf DAZN übertragen.

Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Infos zur anstehenden Partie im Überblick:

Spiel: VfL Wolfsburg - FC Sevilla , 2. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League 2021/22

- , 2. Spieltag der in der 2021/22 Datum: Mittwoch, 29. September 2021

Mittwoch, 29. September 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Volkswagen Arena

Arena Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

Champions League 21/22 mit Wolfsburg gegen Sevilla im Live-Ticker: Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung, Spielplan

Hier finden Sie eine Live-Ticker, mit dem Sie über alle wichtigen Ereignisse in der Champions League 2021/2022 Bescheid wissen. Unser Live-Ticker informiert Sie in Echtzeit über alle Tore, Vorlagen, Auswechslungen sowie Gelbe und Rote Karten. Im Datencenter finden Sie außerdem aktuelle Infos zu den Mannschaftsaufstellungen und zum Saisonverlauf.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

UEFA Champions League 21/22 live: Übertragung im TV und Online-Stream

Die Übertragung der Championsleague 2021/2022 übernehmen DAZN und Amazon Prime Video. Die Aufteilung gestaltet sich allerdings äußerst ungleich: Ganze 121 Spiel werden vom Streaming-Dienst DAZN übertragen und nur 16 Partien werden von Amazon Prime Video gezeigt.

Im Free-TV wird fast keine der Partien zu sehen sein, das Turnier kann nur über die kostenpflichtigen Anbieter verfolgt werden. Doch über eines dürfen sich die Fußball-Fans doch freuen: Das Finale wird vom öffentlich-rechtlichen Sender ZDF gezeigt.

VfL Wolfsburg - FC Sevilla: Bilanz und Infos

Laut dem Portal fußballdaten.de trafen der VfL und Sevilla noch nie aufeinander. Den Titel der Champions League konnte der Verein noch nie sein eigen nennen, dafür wurde der VfL Wolfsburg 2009 deutscher Meister und 2015 Pokalsieger. Der FC Sevilla bestritt bereits sechs Final Spiele in der Europa League und konnte sich sogar von 2014 bis 2016 drei Mal in Folge den Titel sichern. (AZ)