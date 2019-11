vor 33 Min.

VfL Wolfsburg - Gent heute live im Stream, Ticker - und im Free-TV?

Die Europa League live im TV und Stream? Heute am 7.11.19 spielt Wolfsburg gegen Gent.

VfL Wolfsburg gegen KAA Gent live in der Europa League heute am 7.11.19. Wir informieren über die Übertragung: Nur im Stream auf DAZN oder im Free-TV auf RTL? Außerdem bieten wir einen Live-Ticker.

In der Europa League lässt sich heute am 7.11.19 das Spiel VfL Wolfsburg - Gent live sehen. Aber wird es nur im Stream auf DAZN oder auch im Free-TV auf RTL gezeigt? In diesem Artikel gibt es die Infos rund um Übertragung und TV-Sender.

Das Hinspiel endete mit einem 2:2 - es könnte also wieder ein knappes Duell werden. Dabei geht es auch um die Tabellenführung in der EL-Gruppe I. Wolfsburg führt diese Gruppe aktuell mit fünf Punkten an. Gent liegt aber punktgleich und mit einem etwas schlechteren Torverhältnis dahinter.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel VfL Wolfsburg vs. KAA Gent live sehen:

VfL Wolfsburg - Gent live im TV und Stream? Übertragung heute am 7.11.19 und der EL-Spielplan

Das Spiel VfL Wolfsburg gegen Gent wird von DAZN übertragen. Es lässt sich damit nur im kostenpflichtigen Live-Stream sehen.

Welche Spiele stehen als Nächstes an? Hier die Übersicht über den Spielplan von Wolfsburg in der Europa League:

19. September, 21.00 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Olexandriya : 3:1

- : 3:1 03. Oktober, 18.55 Uhr: AS Saint-Etienne - VfL Wolfsburg : 1:1

: 1:1 24. Oktober, 18.55 Uhr: KAA Gent - VfL Wolfsburg : 2:2

- : 2:2 07. November, 21.00 Uhr VfL Wolfsburg - KAA Gent

28. November, 18.55 Uhr: FC Olexandriya - VfL Wolfsburg

- 12. Dezember, 21.00 Uhr: VfL Wolfsburg - AS Saint-Etienne

Europa League live: KAA Gent – VfL Wolfsburg im Online-Stream auf DAZN - aber nicht im Free-TV auf RTL

Wolfsburg gegen KAA Gent in der Europa League wird nicht live im Fernsehen oder im Free-TV gezeigt. Denn RTL überträgt das Spiel von Gladbach im Free-TV auf RTL Nitro . Wolfsburg kann nur von Fans live im "TV" geschaut werden, die ein Abo des Streaming-Portals DAZN haben. Eine kostenlose Stream-Alternative gibt es nicht. Auch gibt es keine legale Möglichkeit, das EL-Spiel live in TV oder Fernsehen zu verfolgen.

Hier gibt es Infos zu den anderen deutschen Spielen:

Wolfsburg in der Europa League: Live-Ticker mit Spielstand, Ergebnis, Spielplan

Sie haben kein DAZN ? Sie können das Spiel KAA Gent vs Wolfsburg auch bei uns im Live-Ticker verfolgen.

