VfL Wolfsburg - RB Salzburg in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Der VfL Wolfsburg und RB Salzburg treffen heute im Rahmen der Champions League aufeinander. Hier finden Sie alle Details zur Übertragung der Partie und einen Live-Ticker.

Die aktuelle Saison der UEFA Champions League 2021/22 ist in vollem Gange. Der europäische Fußball-Wettbewerb läuft vom 22. Juni 2021 bis zum 28. Mai 2022. Im Rahmen des 4. Spieltags, der Anfang November auf dem Plan steht, spielen auch die beiden Vereine VfL Wolfsburg und RB Salzburg in der Volkswagen Arena in Wolfsburg gegeneinander.

Sie möchten mehr zu der Partie erfahren? In diesem Artikel liefern wir Ihnen alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit der Partie Wolfsburg - Salzburg. Außerdem präsentieren wir Ihnen einen Liveticker samt Spielstand und Aufstellung.

VfL Wolfsburg gegen RB Salzburg: Wann ist der Anstoß heute? Datum und Uhrzeit

Der VfL Wolfsburg trifft heute, am Dienstag, 02. November 2021, auf die österreichische Mannschaft RB Salzburg. Der Beginn des Spiels ist um 18.45 Uhr.

VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg: Übertragung live im TV und Online-Stream - Läuft die Partie auch im Free-TV?

Die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Salzburg wird leider nicht im Free-TV und Gratis-Stream ausgestrahlt. Auch beim Pay-TV-Anbieter Sky findet keine Übertragung des Spiels statt. Hier erfahren Sie, wie Sie das Match zwischen Wolfsburg und Salzburg trotzdem live anschauen können.

Spiel: VfL Wolfsburg - RB Salzburg , Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22

- , Gruppenphase der 2021/22 Datum: Dienstag, 2. November 2021

Dienstag, 2. November 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel VfL Wolfsburg gegen RB Salzburg

Sie sind kein Abonnent von DAZN, wollen das Spiel des VfL Wolfsburg gegen RB Salzburg aber dennoch mitverfolgen? Kein Problem, denn mit unserem Liveticker haben Sie jederzeit und von überall die Möglichkeit dazu. Unser Datencenter bietet Ihnen einen Überblick über Spielstand und Ergebnis jeder CL-Partie.

Außerdem versorgen wir Sie dort mit weiteren allgemeinen Informationen rund um die Champions League, wie zum Beispiel dem Spielplan. Auch die jeweiligen Aufstellungen aller Vereine werden hier kurz vor dem Spielbeginn veröffentlicht.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Wie läuft die Übertragung der CL-Spiele in der diesjährigen Saison 2021/22 ab? Für die Ausstrahlung der Partien sind dieses Mal vor allem die beiden Anbieter DAZN und Amazon Prime Video zuständig. Amazon Prime Video zeichnet sich für die Übertragung von insgesamt 16 Machtes (Topspiel am Dienstagabend) verantwortlich. Die restlichen Begegnungen werden vom Streaming-Dienst DAZN, der sich auf Sportübertragungen spezialisiert hat, gezeigt.

VfL Wolfsburg - RB Salzburg: Bilanz und Infos

Laut dem Portal fußballdaten.de trafen Wolfsburg und Salzburg in der Vergangenheit erst ein einziges Mal aufeinander. Die besagte Partie der beiden Mannschaften, die beide zur Gruppe G gehören, fand am 20. Oktober dieses Jahres statt und endete mit einem 3:1-Sieg für die Salzburger. (AZ)

