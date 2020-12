vor 16 Min.

VfL Wolfsburg - SV Sandhausen heute live im Fernsehen und Stream - Free-TV? Übertragung beim DFB-Pokal am Mittwoch, 23.12.20

Im DFB-Pokal 2020/21 steht heute, am 23.12.20 das Spiel VfL Wolfsburg - SV Sandhausen auf dem Programm. Hier finden Sie die Infos zur Live-Übertragung im Free-TV und Gratis-Stream. Welcher Sender bringt das Match?

Von Claus Holscher

In der zweiten Hauptrunde im DFB-Pokal werden heute am 23.12.20 VfL Wolfsburg und SV Sandhausen ihre Kräfte messen. Die meisten Spiele in dem Wettbewerb werden nur kostenpflichtig im Fernsehen übertragen, so auch dieses. Die Partie VfL Wolfsburg vs. SV Sandhausen gibt es nur bei Sky.

In diesem Artikel liefern wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um Übertragung, Sender und Anstoß.

VfL Wolfsburg vs. SV Sandhausen - Live Übertragung und Sender. Gibt es das Spiel im Free-TV und Gratis-Stream?

Wann spielt Wolfsburg gegen Sandhausen? Hier die Infos im Überblick:

Spieltag : Mittwoch, 23.12.20

: Mittwoch, 23.12.20 Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Free-TV/ Fernsehen : Keine Übertragung

: Keine Übertragung Pay-TV : Sky Sport 1

: Sky Sport 1 Online-Stream: SkyGo

Wolfsburg gegen Sandhausen: Übertragung der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal

Insgesamt stehen in der 2. Runde im DFB-Pokal 16 Spiele an. Alle werden vom Pay-TV-Sender Sky im Fernsehen oder im Live-Stream über SkyGo übertragen, wofür ein Abo bei diesem Anbieter nötig ist.

In jeder Runde des DFB-Pokals entscheidet ein Spiel über alles: Damit geht es nur für die jeweiligen Gewinner weiter.

Fußball am 23.12.20 live: Wolfsburg und Sandhausen im DFB-Pokal

Wolfsburg und Sandhausen sind sich im DFB-Pokal noch nie begegnet. Insofern steht es also im direkten Vergleich noch 0:0. Bei den Chancen sieht es für die Wölfe allerdings etwas besser aus. Laut sport.de lautet die aktuelle Saison-Statistik der beiden Vereine im DFB-Pokal:

Tore: Wolfsburg 4, Sandhausen 2

4, 2 Gegentore: Wolfsburg 1, Sandhausen 1

1, 1 Fouls: Wolfsburg 9, Sandhausen 15

9, 15 Ballbesitz (Prozent): Wolfsburg 65, Sandhausen 46

Starkes Plus für das Team aus Sandhausen also in puncto Ruppigkeit. Der kurpfälzische Außenseiter kann sich offenbar durchaus Chancen ausrechnen. (AZ)

