Testspiele des VfL Wolfsburg im Sommer 2021: Termine und Gegner

Welche Testspiele absolviert der VfL Wolfsburg 2021 in der Sommerpause? Hier finden Sie die Termine, die Gegner und den Spielplan.

Wie alle Bundesliga-Clubs tritt auch der VfL Wolfsburg vor Beginn der Saison 2021/22 in mehreren Testspielen gegen unterschiedlich starke Gegner an, um Akteure und Aufstellungen zu erproben. Außerdem geht es natürlich darum, eine gewisse Urlaubsträgheit aus den Beinen zu bekommen.

Wir verraten Ihnen hier, was Sie in dieser Hinsicht von der Werksmannschaft des Autobauers zu erwarten haben.

Testspiele 2021 für den VfL Wolfsburg: Vorbereitungs-Start, Trainingslager, Testspiel heute

Der VfL Wolfsburg hat bereits am 1. Juli 2021 auf heimischem Rasen mit seinen Vorbereitungen auf die kommende Bundesliga-Saison begonnen. Vom 18. bis 24. Juli wird die Mannschaft mit Chefcoach Mark van Bommel und seinem Team ihr Quartier beim Trainingslager in Bad Waltersdorf aufschlagen. Der Ort liegt gut 60 Kilometer von Graz entfernt - die Mannschaft hat schon in der Saisonvorbereitung 2016/17 in der Steiermark trainiert. Das Bundesland im Süden Österreichs unterhält eine enge Partnerschaft mit den Wölfen.

Es werden die folgenden Testspiele ausgetragen:

06. Juli: FC Erzgebirge Aue - 16.00 Uhr

- 16.00 Uhr 10. Juli: F.C. Hansa Rostock - 16.00 Uhr

14. Juli: Holstein Kiel

17. Juli: Olympique Lyon

24. Juli: AS Monaco

Näheres zu den Gegnern von VfL Wolfsburg bei den Testspielen 2021

FC Erzgebirge Aue

Der Fußballclub Erzgebirge Aue e. V., kurz FC Erzgebirge Aue, ist ein Sportverein aus Aue-Bad Schlema in Sachsen. Er wurde am 4. März 1946 gegründet.

Die Männer-Fußballmannschaft des Vereins spielt seit der Saison 2016/17 in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Frauenmannschaft des Vereins ist in der Regionalliga Nordost vertreten. Zudem hat der Verein eine Ringermannschaft, die seit der Saison 2017/18 in der 1. Ringer-Bundesliga antritt.

F.C. Hansa Rostock

Der Fußballclub Hansa Rostock e. V., kurz F.C. Hansa Rostock und allgemein bekannt als Hansa Rostock, ist ein Fußballverein aus Rostock (Mecklenburg-Vorpommern). Mit 15.000 Mitgliedern ist er einer der mitgliederstärksten Sportvereine Deutschlands. Gegründet wurde der F.C. Hansa als Fußballclub am 28. Dezember 1965 durch die Ausgliederung der Fußballabteilung aus dem 1954 gegründeten SC Empor Rostock.

Seine wichtigsten Erfolge errang der F.C. Hansa 1990/91 mit dem Gewinn der unter der Bezeichnung NOFV-Oberliga letztmals ausgespielten Meisterschaft sowie des 1991 unter der Bezeichnung NOFV-Pokal letztmals ausgetragenen Pokal-Endspiels der DDR. Auch nach der Wende war der Verein mit zwölf Teilnahmen in der Bundesliga sehr erfolgreich. Aktuell spielt Hansa allerdings in der 3. Liga.

Holstein Kiel

Die Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e. V., allgemein bekannt als Holstein Kiel, ist ein rund 3100 Mitglieder zählender Sportverein in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel. Die größten Erfolge in der Vereinsgeschichte sind der Gewinn der deutschen Meisterschaft 1912 sowie zwei Vizemeisterschaften 1910 und 1930. Seit der Spielzeit 2017/18 spielen die Kieler in der zweiten Bundesliga - was sie nicht hinderte, den deutschen Rekordmeister Bayern München am 13. Januar 2021 mit einen sensationellen 6:5 im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal zu kicken.

Olympique Lyon

Olympique ist ein Fußballverein aus Lyon, dem Hauptort der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes. Die Herrenmannschaft des Clubs dominiert seit ihrem ersten nationalen Titelgewinn (2002) die französische Liga. Im Mai 2008 stellte der Verein mit sieben aufeinanderfolgenden Meisterschaften einen neuen Ligarekord auf. Auf internationaler Bühne erreichte Lyon das Halbfinale im Europapokal der Pokalsieger 1963/64 sowie 2009/10 in der Champions League. 2007 war Olympique Lyon der erste Verein, der im selben Jahr sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die französische Meisterschaft gewann. Den ersten europäischen Titel des Klubs gewannen dessen Frauen mit der UEFA Women’s Champions League 2011.

AS Monaco

Die Association Sportive de Monaco Football Club, allgemein bekannt als AS Monaco, ist ein Fußballverein aus dem gleichnamigen Fürstentum. Sie spielt im französischen Ligabetrieb mit und ist Mitglied im Französischen Fußballverband FFF.

Mit acht Meistertiteln in der ersten Liga und fünf Pokalerfolgen gehört Monaco zu den erfolgreichsten Vereinen im französischen Profifußball. Auf europäischer Ebene erreichte der Club 1992 das Finale im Europapokal der Pokalsieger, verlor aber dann mit 0:2 gegen Werder Bremen. Am 26. Mai 2004 unterlag Monaco im Finale der UEFA Champions League mit 0:3 dem FC Porto.