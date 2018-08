vor 39 Min.

Vieles gleichzeitig Sport

Lange Übertragungen von Mini-Olympia im Fernsehen und online

Zehn Tage lang können Sportfans vom Donnerstag an aus einem riesigen TV-Angebot von verschiedenen Europameisterschaften wählen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wo und wie viel zeigen ARD und ZDF?

Rund 100 Stunden werden ARD und ZDF im täglichen Wechsel von den European Championships im klassischen Fernsehen berichten. Dazu bieten die Sender mehr als 100 Stunden Live-Übertragungen im Internet an. Dort werden bis zu drei parallele Streams laufen.

Wie lange dauern die Übertragungen?

Am Donnerstag, wenn noch keine Entscheidungen fallen, gibt es bewegte Bilder nur im Internet. Am Freitag beginnt das ZDF um 17.05 Uhr mit einer 55 Minuten langen Übertragung. Einen Tag später startet die ARD den ersten TV-Marathon-Tag um 9.55 Uhr und sendet bis zur Tagesschau am Abend aus Glasgow. In der kommenden Woche, wenn in Berlin die Leichtathletik-EM läuft, übertragen die Sender sogar noch länger und beenden die Übertragungen erst um 22 Uhr.

Welche Moderatoren sind im Einsatz?

Bei den sechs Sportarten in Glasgow moderieren Jessy Wellmer für die ARD und Rudi Cerne für das ZDF. Bei den Übertragungen von der Leichtathletik-EM aus dem Berliner Olympiastadion sind Claus Lufen (ARD) und Norbert König (ZDF) die Moderatoren. Mehrere Ex-Sportler sind als TV-Experten im Einsatz, unter anderem Christian Keller (Schwimmen) und Frank Busemann (Leichtathletik).

Wo sind die European Championships noch zu sehen?

Eine Alternative bietet der Privatsender Eurosport. 120 Stunden werden vom Sparten-Anbieter auf dem frei zu empfangenden Kanal Eurosport 1 sowie auf Eurosport 2 übertragen. Zudem gibt es das kostenpflichtige Internetangebot Eurosport Player. (dpa) "Randbemerkung

