Vier-Tore-Party in Fürth: 1. FC Köln wieder erstklassig

Mit 29 Jahren steht Judd Trump auf dem Gipfel in seiner bisherigen Laufbahn. Eine starke WM krönt er mit einem überragenden Finale gegen Routinier John Higgins. Trump hat nun alle wichtigen Titel gewonnen.

Augsburger Panther

Champions Hockey League: Das erwartet die Panther in Europa

Erstmals geht der AEV Ende August in der Champions Hockey League an den Start. Dort gibt es Geld zu verdienen. Aber es drohen weite Reisen in den hohen Norden.