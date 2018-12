21:13 Uhr

Vier Tore in einer Halbzeit: Hertha und FCA liefern sich packendes Duell Sport

Früh gelingt Martin Hinteregger das 1:0 für den FC Augsburg, doch dann schießt Hertha innerhalb von drei Minuten zwei Tore. Die FCA-Antwort kommt prompt.

Seit dem Aufstieg in die Bundesliga läuft der FC Augsburg einem Sieg in der Hauptstadt hinterher. Insgesamt musste der FC Augsburg bisher sechs Mal nach Berlin zum Duell gegen Hertha BSC reisen. Ein Sieg sprang dabei nie heraus.

FC Augsburg muss in Berlin auf drei Stammspieler verzichten

Ob es heute Abend soweit ist? Drei Punkte sind nur schwer zu erzielen, denn FCA-Trainer Manuel Baum muss sogar noch auf drei Stammspieler verzichten. Nicht alle Augsburger Profis haben das 1:1 gegen Schalke blessurenfrei überstanden. Nach dem Spiel gegen den Klub aus dem Westen sind Caiuby, Marco Richter und Jeffrey Gouweleeuw angeschlagen und deshalb heute nicht im Kader.

In der englischen Woche geht es für den FCA nach Berlin. Nach dem 1:1 gegen Schalke hoffen die Augsburger auf Spielglück gegen Hertha. Ob es beim vorletzten Spiel der Hinrunde mit drei Punkten klappt? Video: rt1.tv

Mit dieser Nachricht hatte der FCA-Trainer zunächst noch hinterm Berg gehalten. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hertha hatte Baum noch gesagt: „Wir haben ein paar angeschlagene Spieler und müssen schauen, ob es bei ihnen geht - wen verrate ich aber nicht“, gab sich Baum am Montag zugeknöpft. Auch um Trainer-Kollege Pal Dardai keine Hinweise zu geben.

Das ist die Startelf des FCA gegen Hertha BSC

Hier lesen Sie, mit welcher Startelf der FCA in das Spiel gegen Hertha BSC Berlin geht.

FC Augsburg: Luthe - Schmid, Danso, Hinteregger, Max - Khedira, Baier - Koo, Gregoritsch, Ji - Finnbogason

Auf dem Platz will der FCA ein Feuerwerk abbrennen. Sollten das einige Fans im Gästebereich angesichts der Fluchtlichtatmosphäre im Abendspiel vorhaben, sollten sie sich das gut überlegen. Das könnte richtig teuer werden.

Denn der FCA wurde jetzt vom DFB-Sportgericht mit einer Geldstrafe von 5000 Euro belegt. Beim Auswärtsspiel in Hannover am 27. Oktober waren im Augsburger Zuschauerblock mindestens fünf pyrotechnische Gegenstände abgebrannt worden. Macht also 1000 Euro pro Fackel. (AZ)

